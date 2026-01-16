شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در یک نشست خبری از جامعۀ بینالمللی خواست تا فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بر حکومت تهران را افزایش دهند تا به معترضان برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک شود.
او در این نشست که روز جمعه ۲۶ دی در واشینگتن برگزار شد، با مطرح کردن شش درخواست از جامعۀ جهانی گفت: «مردم ایران در داخل کشور دست به اقدام قاطع زدهاند. اکنون زمان آن رسیده است که جامعۀ بینالمللی بهطور کامل در کنار آنان قرار گیرد».
شاهزاده رضا پهلوی «حفاظت از مردم ایران از طریق تضعیف قابلیت سرکوب رژیم، از جمله هدفگرفتن رهبری سپاه و ساختارهای فرماندهی آن» را به عنوان یکی از درخواستهای خود مطرح کرد.
او دومین خواستهاش را «فشار حداکثری علیه حکومت ایران، مسدودکردن داراییهای مقامها در سراسر جهان و هدفگرفتن ناوگان سایهٔ جمهوری اسلامی» اعلام کرد.
ولیعهد پیشین ایران در تشریح سومین خواستۀ خود به «مختلکردن حصر سایبری» جمهوری اسلامی اشاره کرد و خواستار استفاده از استارلینک و دیگر ابزارهای ارتباط امن شد تا قابلیت حکومت ایران برای قطع اینترنت مختل شود.
شاهزاده رضا پهلوی چهارمین درخواست را اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی و درخواست پنجم خود را «آزادی فوری همه زندانیان سیاسی» عنوان کرد.
او در تشریح درخواست ششم خود نیز خطاب به جامعهٔ جهانی گفت: «با تعهد به رسمیتشناختن دولت مشروع انتقالی در لحظه موعود، آماده گذار دموکراتیک ایران شوید».
رضا پهلوی همچنین گفت که جمهوری اسلامی با یا بدون کمک جهان «سقوط» خواهد کرد و گفت که خودش نیز به ایران بازخواهد گشت.
این چهرۀ مخالف جمهوری اسلامی گفت که «بخشهای بزرگی» از ارتش و نیروهای امنیتی ایران وفاداری خود را بهطور «پنهانی» به او اعلام کردهاند و برای سرکوب مردم معترض سر کار خود حاضر نشدهاند و به همین دلیل حکومت ایران از گروههای نیابتی خارجی خود برای سرکوب استفاده کرد.
شاهزاده پهلوی بار دیگر بر اظهارات خود در تابستان امسال تأکید کرد که «دهها هزار نفر» از نیروهای سپاه پاسداران و پلیس به او پیوستهاند، اما شواهدی در این زمینه ارائه نکرد.
او اضافه کرد که در موقعیت «منحصربفردی» قرار دارد و میتواند انتقالی باثبات را برای کشور تضمین کند.
رضا پهلوی دربارهٔ کمک به معترضان تصریح کرد که نیازی به «اعزام نیروهای خارجی» نیست و گفت: «چکمههای مردم ایران همین حالا روی زمین است. این خود مردم ایران هستند که هر روز راهپیمایی میکنند، فداکاری میکنند و برای آزادیشان میجنگند».
آقای پهلوی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ گفتوگوهایش با مقامهای آمریکایی، از ارائه جزئیات این رایزنیها خودداری کرد و گفت اکنون «زمان حساسی» است.
او افزود: «من معتقدم رئیسجمهور ترامپ مرد عمل به وعدههایش است و در نهایت در کنار مردم ایران خواهد ایستاد». رضا پهلوی تأکید کرد که برای کمک آمریکا «هرگز دیر نیست» و گفت: «ما تا پیروزی خواهیم جنگید».
دونالد ترامپ بعد از چند بار وعدۀ مداخله، در روزهای اخیر گفته که کشتار در ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی اعدام مخالفان را لغو کرده است. برخی از رسانهها این سخنان را «عقبنشینی» از وعدهٔ حملهٔ نظامی به ایران بهدلیل سرکوب معترضان تفسیر کردهاند.
با این حال، سخنگوی کاخ سفید و نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل روز ۲۵ دی جداگانه اعلام کردند که برای توقف کشتار در ایران همچنان همۀ گزینهها روی میز است.
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا کنون با شاهزاده رضا پهلوی گفتوگو نداشته و افزود: «نمیدانم کشورش رهبری او را قبول میکند یا نه، و البته اگر بپذیرند، برای من مشکلی نخواهد بود».