روبیو احتمال تغییر مسیر کمک از اوکراین به خاورمیانه برای جنگ با ایران را تأیید کرد

وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن متهم کردن ولودیمیر زلنسکی به دروغگویی درباره ضمانت‌های امنیتی در برابر روسیه، احتمال تغییر مسیر کمک تسلیحاتی از اوکراین به خاورمیانه برای استفاده در جنگ با ایران را رد نکرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه، هفتم فروردین، در گفت‌وگو با خبرنگاران تأیید کرد که همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، این احتمال وجود دارد که کمک‌های تسلیحاتی که برای اوکراین در نظر گرفته شده به منطقه خاورمیانه تغییر مسیر دهد.

روبیو گفت: «البته تاکنون این مسیر عوض نشده، اما احتمالش هست.» او با تأکید گفت: «اگر ما چیزی را برای آمریکا نیاز داشته باشیم و آن چیز آمریکایی باشد، اول از همه آن را برای آمریکا نگه می‌داریم.»

این اظهار نظر که می‌تواند بر سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین اثری حیاتی داشته باشد پس از آن منتشر می‌شود که در هفته گذشته گزارش‌هایی منتشر شد حاکی از این که پنتاگون ممکن است خاورمیانه را بر اوکراین در اولویت بداند.

در این گزارش‌ها آمده بود که دولت دونالد ترامپ ممکن است خاورمیانه را چه از نظر تمرکز و توجه و چه از نظر کمک تسلیحاتی در اولویت قرار دهد و اوکراین به مرتبه دوم اهمیت نزول کند.

در همین زمینه روزنامه واشینگتن پست روز پنج‌شنبه، ششم فروردین، خبر داد که حتی پای ۷۵۰ میلیون دلاری در میان است که اعضای ناتو برای خرید تسلیحات از آمریکا برای ارسال به اوکراین کنار گذاشته‌اند. به نوشته این روزنامه، پنتاگون قرار است با این پول به جای کمک به اوکراین، انبارهای خود را پر کند.

مارکو روبیو روز جمعه تأکید کرد که «هیچ تغییری» در این بودجه اِعمال نشده است.

بر اساس یک برنامه سازمان ناتو با عنوان «فهرست اولویت‌بندی نیازهای اوکراین» [PURL] اعضای این سازمان بودجه تسلیحاتی را که ارتش اوکراین نیاز دارد برای خرید از کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا تأمین می‌کنند.

وزیر خارجه آمریکا همزمان ولودیمیر زلنسکی،‌ رئیس جمهور اوکراین،‌ را به دروغگویی درباره نظر دولت ترامپ درباره ضمانت‌های امنیتی متهم کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین هفته گذشته در مصاحبه‌ای تازه خبر داد که دولت دونالد ترامپ ارائه ضمانت‌های امنیتی پس از صلح به این کشور را به واگذار کردن کامل منطقه شرقی دونباس به روسیه منوط کرده است.

ولودیمیر زلنسکی در این مصاحبه که روز چهارشنبه، پنجم فروردین‌ماه، با خبرگزاری رویترز انجام داده گفته بود که آمریکا در حال حاضر به دلیل تمرکز بر جنگ خود با جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند جنگ چهار ساله روسیه و اوکراین را به‌سرعت به سرانجام برساند و به همین منظور فشار را بر اوکراین افزایش داده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در بهمن سال گذشته در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرده بود که کشورش برای امضای هر توافق صلح با مسکو، خواهان تضمین‌های امنیتی دست‌کم ۲۰ ساله از سوی آمریکا است؛ در حالی که به گفته او، واشینگتن تاکنون تضمینی ۱۵ ساله پیشنهاد داده است.

روبیو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت که گفته زلنسکی «حقیقت ندارد و نمی‌دانم چرا او این حرف‌ها را می‌زند».

او چنین توضیح داد: «حرفی که ما زدیم کاملا روشن بود: ضمانت امنیتی شروع نخواهد شد مگر وقتی که جنگ تمام شده باشد.»

دونباس که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بر کنترل آن اصرار دارد و آن را جزء اهداف خود از تهاجم به خاک اوکراین اعلام کرده است، دارای مواضع دفاعی قوی است؛ مواضعی که تحلیل‌گران نظامی نام آن را «کمربند قلعه» گذاشته‌اند، متشکل از چند شهر که ارتش اوکراین سخت بر استحکام آن‌ها در برابر ارتش دشمن افزوده است.