افزایش دوباره قیمت جهانی نفت با ادامه حملات به تأسیسات نفتی در خلیج فارس

با ادامه حملات به نفتکش‌ها و پایانه‌های نفتی در خلیج فارس و کشورهای عربی حاشیه آن، قیمت نفت روز پنج‌شنبه برای ساعاتی دوباره به بالای صد دلار رسید. نفت برنت دریای شمال در معاملات بازارهای آسیایی تا ۱۰۱ دلار و ۵۹ سنت و نفت خام آمریکا معروف به WTI تا بیش از ۹۶ دلار معامله شد.

قیمت حامل‌های انرژی در دنیا از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران افزایش یافته است و روز دوشنبه هفته جاری قیمت نفت تا ۱۲۰ دلار هم افزایش یافته بود.

خبرگزاری فرانسه روز پنج‌شنبه، ۲۱ اسفند، نوشت که با توجه به نبود هیچ نشانه‌ای از پایان خصومت‌ها، تحلیلگران می‌گویند که قیمت ۹۰ تا صد دلار در هر بشکه می‌تواند برای مدتی به قیمت عادی جدید تبدیل شود.

افزایش دوباره قیمت جهانی نفت به‌رغم تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک کشورهای مختلف رخ می‌دهد.

در همین زمینه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بخشی از ذخایر استراتژیک نفت این کشور را برای تثبیت قیمت‌های رو به رشد آزاد خواهد کرد. به گفته وزیر انرژی آمریکا، ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر نفت این کشور در راستای تصمیم اخیر آژانس بین‌المللی انرژی آزاد خواهد شد.

در ادامه حملات ایران به کشتی‌ها و پایانه‌های نفتی در منطقه، یک مقام امنیتی عراق صبح پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت قایق‌های حامل مواد انفجاری ایران به دو نفتکش حامل سوخت در آب‌های عراق حمله کرده‌اند؛ حمله‌ای که به آتش گرفتن این کشتی‌ها انجامید.

پیشتر پس از اصابت پرتابه‌ها به سه کشتی تجاری در آب‌های خلیج فارس، یک نفر از خدمه آنها کشته شد. این موضوع را مقام‌های بندری، شرکت‌های امنیت دریایی و شرکت‌های ارزیابی خطر روز پنج‌شنبه اعلام کردند.

تحلیلگران به رویترز می‌گویند که «به نظر می‌رسد این اقدام، پاسخی مستقیم از سوی ایران به اعلام شب گذشته آژانس بین‌المللی انرژی درباره آزادسازی گسترده ذخایر راهبردی نفت برای مهار افزایش شدید قیمت‌ها باشد.»

وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد ایران مخازن سوخت در یک تأسیسات در استان محرق این کشور را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی هم صبح پنج‌شنبه اعلام کرد که یک پهپاد را که به سمت میدان نفتی شیبۀ این کشور در حرکت بود، رهگیری و منهدم کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی که از کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت تشکیل شده، روز چهارشنبه توصیه کرد برای مهار یکی از شدیدترین شوک‌های نفتی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی جهانی آزاد شود؛ اقدامی که بزرگ‌ترین مداخله از این نوع در تاریخ به شمار می‌رود.

دونالد ترامپ گفت تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی «با پایان دادن به این تهدید علیه آمریکا و جهان، قیمت نفت را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.»

در بازارهای سهام نیز شاخص‌های اصلی بورس وال‌استریت کاهش یافتند و شاخص‌های سهام در آسیا نیز همین مسیر را دنبال کردند.

فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا اعلام کرده‌اند اجازه عبور نفت از تنگه هرمز را نخواهند داد.

هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که کشتی‌ها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند؛ گذرگاهی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

در آغاز هفته جاری کشورهای گروه هفت، شامل ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، توافق کردند گزینه اسکورت کشتی‌ها را بررسی کنند تا آن‌ها بتوانند آزادانه در خلیج فارس رفت‌وآمد کنند.