آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه ۲۰ اسفند از آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اعضایش برای مهار افزایش قیمت نفت در دنیا به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران خبر داد.

این بزرگترین اقدام در نوع خود در تاریخ این آژانس مستقر در پاریس محسوب می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که این آزادسازی به اتفاق آرا توسط ۳۲ کشور عضو مورد توافق قرار گرفته و زمان اجرای آن به زودی مشخص خواهد شد.

فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، درباره این تصمیم گفت: «چالش‌های بازار نفت که با آنها مواجه هستیم از نظر مقیاس بی‌سابقه هستند، بنابراین بسیار خوشحالم که کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی با یک اقدام جمعی اضطراری در مقیاس بی‌سابقه به این چالش‌ها پاسخ داده‌اند.»

این میزان آزادسازی منابع نفت بیشتر از منابعی است که در زمان حمله روسیه به اوکراین آزاد شد. آن زمان آژانس بین‌المللی انرژی ۱۸۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر کشورهای عضو این نهاد جهانی را آزاد کرده بود.

در پی این تصمیم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز از «تأثیر عظیم» تصمیماتی که روز چهارشنبه در جریان نشست رهبران هفت کشور صنعتی دنیا برای بحث در مورد جنگ در ایران و پیامدهای اقتصادی آن گرفته شد، تمجید کرد.

دونالد ترامپ گفت: «فکر می‌کنم ما تأثیر فوق‌العاده‌ای، در واقع باورنکردنی، بر جهان داریم.»

پیشتر کاترینا رایش، وزیر اقتصاد آلمان، با تأیید تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی گفته بود که کشورش در این آزادسازی شرکت خواهد کرد. او گفته بود که ایالات متحده و ژاپن بزرگترین مشارکت‌کنندگان در این آزادسازی منابع خواهند بود.

پس از اعلام تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی، بریتانیا اعلام کرد که ۱۳ و نیم میلیون بشکه نفت را به آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک اختصاص خواهد داد و به دیگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی خواهد پیوست.

اد میلیبند، وزیر انرژی این کشور، در بیانیه‌ای گفت: «با این اقدام، بریتانیا نقش خود را در همکاری با متحدان بین‌المللی‌اش برای مقابله با اختلال در بازارهای نفت ایفا می‌کند.»

یک دیپلمات اتحادیه اروپا، پیش از انتشار بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی به خبرگزاری رویترز گفت: «فشار عمدتاً از سوی دولت ایالات متحده وارد شد که خواهان آزادسازی منابع است.»

داگ برگم، وزیر کشور ایالات متحده، از گزارش‌های مربوط به آزادسازی ذخایر استقبال کرد و به فاکس نیوز گفت: «الان زمان مناسبی برای فکر کردن به آزادسازی برخی از این ذخایر برای کاهش فشار بر قیمت جهانی است.»

او با این حال گفت که معتقد نیست جهان با کمبود انرژی مواجه باشد.

وزیر کشور آمریکا گفت: «ما یک مشکل ترانزیت داریم که موقتی است. ما در حال حل آن از طریق نظامی و دیپلماتیک هستیم. می‌توانیم آن را حل کنیم و حل خواهیم کرد.»

تحلیلگران به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که سرعت آزادسازی روزانه ذخایر آژانس بین‌المللی انرژی به اندازه مقدار کل آن اهمیت دارد.

اگر ۱۰۰ میلیون بشکه در ماه آینده آزاد شود معادل سرعت روزانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. این میزان کسری از اختلال فعلی حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز است که با مسدود شدن تنگۀ هرمز روی داده است.

قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه دوباره اندکی افزایش یافت زیرا بازارها در مورد اینکه آیا طرح آژانس بین‌المللی انرژی بتواند شوک‌های احتمالی عرضه ناشی از درگیری را جبران کند، تردید داشتند.

قیمت جهانی نفت در زمان نگارش این گزارش بیش از ۸۶ دلار در هر بشکه بود.

قرار است در نشست آینده رهبران هفت کشور صنعتی جهان به ریاست فرانسه در مورد موضوع قیمت انرژی و ذخایر آن بحث شود.