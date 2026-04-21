داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که تردد کشتی‌ها از تنگهٔ هرمز در روز سه‌شنبه اول اردیبهشت همچنان تا حدود زیادی متوقف مانده و در ۲۴ ساعت گذشته تنها سه کشتی از این آبراه عبور کرده‌اند.

محاصرهٔ بنادر ایران توسط نیروی دریایی ارتش ایالات متحده خشم تهران را برانگیخته و باعث شده که تهران نیز محدودیت‌های خود را بر تنگه هرمز حفظ کند، آبراهی که معمولاً حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را جابه‌جا می‌کند.

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها در سایت «مارین ترافیک»، نفتکش «اِآن اسپیر» که پرچم یا مالکیت مشخصی نداشت، پس از پهلوگیری در یک بندر عراقی، روز سه‌شنبه از تنگهٔ هرمز عبور کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد کشتی باری «لیان استار» که آن هم پرچم یا مالکیت شناخته‌شده‌ای نداشت، از یک بندر ایران عازم تنگهٔ هرمز شد و از آن عبور کرد.

از سوی دیگر، یک کشتی حامل گاز مایع به نام «مِدا» که پیش‌تر در یک بندر امارات متحده عربی در خلیج فارس پهلو گرفته بود و آن نیز فاقد پرچم یا مالکیت مشخص بود، طبق تحلیل ماهواره‌ای شرکت داده‌کاوی «سین‌مکس»، روز دوشنبه در دومین تلاش خود برای خروج از خلیج فارس توانست از تنگه عبور کرد.

این تعداد تنها بخشی اندک از حدود ۱۴۰ کشتی است که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند پارسال، روزانه از این مسیر عبور می‌کردند.

پس از آن‌که ایران روز ۲۸ فروردین برای مدت کوتاهی اعلام کرد که تنگهٔ هرمز باز است، بیش از دوازده نفتکش از آن عبور کردند، اما تهران یک روز بعد اعلام کرد که به‌دلیل محاصره دریایی بنادر آن توسط ارتش ایالات متحده، تنگه دوباره بسته شده است و به سوی برخی کشتی‌ها تیراندازی شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کارگزاری کشتیرانی «بی‌آر‌اس» این هفته در یادداشتی نوشت: «حتی کشتی‌هایی که ظاهراً شرایط لازم برای عبور موفق از هر دو محاصره را دارند، نیز ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند و نتوانند عبور کنند».

هم‌زمان، آتش‌بس میان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در هاله‌ای از ابهام فرو رفت، زیرا تهران هنوز برای انجام دور دوم مذاکرات صلح با آمریکا اعلام آمادگی نکرده و ارتش آمریکا نیز گفته که یک نفتکش مرتبط با ایران را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرده است.

«جان دریانوردان در خطر است»

صدها کشتی و ۲۰ هزار دریانورد همچنان در داخل خلیج فارس گیر افتاده‌اند و قادر به عبور از تنگهٔ هرمز نیستند.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان کشتیرانی سازمان ملل، روز سه‌شنبه در حاشیهٔ هفتهٔ دریانوردی سنگاپور به خبرنگاران گفت: «ما نمی‌توانیم جان دریانوردان را به خطر بیندازیم».

او افزود: «دیدیم آخر هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؛ روز ۲۸ فروردین برخی کشتی‌ها شروع به حرکت کردند، سپس اعلام شد که تنگه بسته شده و بعد به برخی کشتی‌ها حمله شد. خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و آسیبی هم به کشتی‌ها وارد نشد».

کارگزاری «بی‌آر‌اس» برآورد کرده که در حال حاضر ۶۱ نفتکش غول‌پیکر غیرمرتبط با ایران در داخل خلیج فارس گرفتار شده‌اند که ۵۰ فروند آن‌ها محموله‌هایی تا سقف دو میلیون بشکه نفت حمل می‌کنند.

این کارگزاری افزود: «در زمانی که جهان به‌شدت به نفت خام نیاز دارد، خروج حتی دو میلیون بشکه اضافی از خلیج فارس با استقبال مواجه خواهد شد».