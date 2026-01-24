بارش سنگین برف و باران در افغانستان بیش از ۶۰ کشته برجا گذاشت

بر اثر بارش سنگین برف و باران در افغانستان، دست‌کم ۶۱ نفر طی سه روز گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

«ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان» روز شنبه ۴ بهمن اعلام کرد که این تلفات در فاصلهٔ روزهای چهارشنبه تا جمعه و عمدتاً در استان‌های مرکزی و شمالی افغانستان رخ داده است.

بر اساس آمار اولیهٔ این نهاد، افزون بر جان‌باختگان، دست‌کم ۱۱۰ نفر زخمی شده‌اند و ۴۵۸ واحد مسکونی به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده است. همچنین ۳۶۰ خانواده از پیامدهای این بارندگی‌ها و برف سنگین آسیب دیده‌اند.

سخنگوی این نهاد در پیامی ویدئویی از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری در جاده‌های برفی خودداری کنند.

در همین حال، مقام‌های محلی از بسته‌ شدن «گردنهٔ سالنگ» به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی افغانستان خبر داده‌اند. مقام‌های استان پروان اعلام کرده‌اند این مسیر و شماری از جاده‌های اصلی این کشور به دلیل بارش شدید برف و خطر بهمن به‌طور موقت مسدود شده است.

همچنین گزارش شده که برای مسافرانی که در یک گذرگاه کوهستانی در استان بامیان گرفتار شده بودند، مواد غذایی توزیع شده است.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ حکومت طالبان، در پیامی نوشته است که مسیر سالنگ از روز چهارشنبه تا پنج‌شنبه شب به دلیل بارش سنگین برف بسته بوده است.

به گفتهٔ این مقام، در منطقهٔ «دوشاخ سالنگ» یک هتل و چند واحد تجاری در پی وقوع بهمن زیر برف مدفون شده‌اند.

او افزوده است که در استان‌های بامیان، دایکندی، غور، بدخشان، هرات و غزنی نیز برخی جاده‌ها به‌طور موقت بسته شده‌اند و با بهبود شرایط جوی، عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها آغاز خواهد شد.

سخنگوی وزارت فواید عامهٔ حکومت طالبان همچنین از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۲ تن دیگر در پی بارش برف در مسیر سالنگ خبر داده است.

در کنار این مشکلات، شرکت برق افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که یک خط انتقال برق وارداتی از ازبکستان در مسیر پلخمری به کابل به دلیل برف و طوفان آسیب دیده و برق دست‌کم در ۱۲ استان قطع شده است.

قطع برق باعث شده است بسیاری از ساکنان کابل و دیگر استان‌ها برای گرم‌ کردن خانه‌های خود به سوزاندن چوب، زغال‌سنگ، دیزل و دیگر سوخت‌ها روی بیاورند.