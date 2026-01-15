لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۴۷

در مواجهه با ترومای فردی و جمعی چه باید کرد؟ گفت‌وگو با رضا کاظم‌زاده، روانشناس

در مواجهه با آنچه در این روزهای ایران تجربه می‌کنید چه باید کرد؟ حتما شما هم تصاویر دلخراش را می‌بینید و خبرهای هولناکی می‌شنوید. یا اگر در خیابان بودید این‌ها را از نزدیک تجربه کرده‌اید. در بیرون مرزها امکان ارتباط مستقیم با عزیزان از شما سلب شده است. شاید سال‌هاست که در یک بلاتکلیفی جمعی و یا فردی به سر می‌برید. این و خیلی بیشتر از این‌ها با روح و روان فردی و جمعی ایرانیان چه می‌کند؟ برای اینکه این تروما را بهتر متوجه شویم و بیشتر درباره آن صحبت‌ کنیم با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، گفت‌وگو کرده‌ایم.

