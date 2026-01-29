رهبران چین و بریتانیا روز پنج‌شنبه، ۹ بهمن‌ماه، بر لزوم روابط نزدیک‌تر میان دو کشور برای مقابله با چالش‌های ژئوپلتیکی و وضعیت «پیچیده» جهان تأکید کردند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا،‌ برای دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به پکن سفر کرده است. او نخستین نخست‌وزیر این کشور است که از سال ۲۰۱۸ به چین سفر می‌کند.

پکن در نخستین ماه سال جدید میلادی میزبان چند رهبر غربی بوده است، از رئیسان جمهور فنلاند و فرانسه تا اکنون نخست‌وزیر بریتانیا.

اغلب رسانه‌های غربی این مجموعه از سفرها به پایتخت چین برای دیدار با شی جین‌پینگ را بر بستر وضعیت «غیر قابل پیش‌بینی» تفسیر کرده‌اند که به گفته آن‌ها در یک سال ابتدایی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شده است.

نخست‌وزیر بریتانیا در زمانی به پکن سفر کرده است که روابط کشورش با نزدیک‌ترین متحد بریتانیا یعنی ایالات متحده به‌ویژه در چند ماه گذشته لطمه دیده است؛ لطمه‌ای که پس از تلاش ترامپ برای تصرف گرینلند و تهدید کشورهای اروپایی توسط او به وضع تعرفه بیشتر بسیار برجسته شد.

کی‌یر استارمر روز پنج‌شنبه در دیدار با آقای شی، ضمن آن‌که چین را «بازیگری حیاتی در عرصه جهانی» توصیف کرد، گفت که لازم می‌بیند کشورش «رابطه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر» با پکن داشته باشد.

او گفت: «خیلی مهم است که رابطه‌ای گسترده‌تر و عمیق‌تر ایجاد کنیم که هم فرصت‌های همکاری را شناسایی کنیم و هم در عین حال در حوزه‌هایی که توافق نداریم بتوانیم دیالوگی معنادار را شروع کنیم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهور چین نیز بر نیاز به «مناسبات قوی‌تر با نگاهی درازمدت» بر «بستر وضعیت پیچیده بین‌المللی» تأکید کرد.

شی جین‌پینگ خطاب به استارمر گفت: «چین و بریتانیا نیاز دارند دیالوگ و همکاری‌شان را تقویت کنند، چه در راه حفظ صلح و ثبات جهانی و چه برای بهبود اقتصادها و معیشت مردم دو کشور.»

لندن و پکن یک دهه پیش مناسباتی بسیار نزدیک داشتند که خود از آن با عنوان «عصر طلایی» روابط‌شان یاد می‌کردند، اما این مناسبات نزدیک در سال ۲۰۲۰ پس از آن آسیب جدی دید که چین قانون امنیت ملی را بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد و به سرکوب گسترده فعالان دموکراسی‌خواه در این مستعمره سابق بریتانیا دست زد.

با این حال چین که پس از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود هم‌چنان سومین شریک تجاری بزرگ بریتانیا به حساب می‌آید. در مقابل، بر اساس آمار دولتی بریتانیا، صادرات این کشور به چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد افت داشته است.

کی‌یر استارمر در ادامه سفر خود روز جمعه به شانگهای، مرکز اقتصادی و تجاری چین، می‌رود و سپس برای دیدار با همتای ژاپنی‌اش به توکیو سفر خواهد کرد.