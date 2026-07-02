الشیبانی: سوریه به هیچ وجه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز پنجشنبه، ۱۱ تیرماه، در دیدار رسمی خود از لبنان به رئیس جمهور این کشور اطمینان داد که دمشق به هیچ وجه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد.
شیبانی در دیدار خود با ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان، از او برای سفر به سوریه هم دعوت کرد، و سپس برای اولین بار با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، دیدار کرد که به گروه حزبالله نزدیک است.
مقام عالیرتبه سوری در پی دیدارهای خود در این روز به خبرنگاران گفت که دیدارش با مقامهای گروه حزبالله در آینده هم غیرممکن نیست.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در خردادماه چند بار از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دلیل حملاتش به لبنان بهویژه بیروت ابراز نارضایتی کرد و چنین نظر داد که این حملات میتواند توافق با ایران را به خطر بیندازد.
او سپس در جریان نشست اخیر سران گروه هفت در فرانسه اعلام کرد که با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، دربارهٔ مقابله با حزبالله در لبنان گفتوگو کرده است.
ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر در حاشیهٔ اجلاس سران گروه هفت گفت: «من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه به موضوع حزبالله بپردازد. چون صادقانه بگویم، فکر میکنم آنها در انجام این کار عملکرد بهتری خواهند داشت».
این موضعگیری رئیس جمهور آمریکا بسیار در لبنان واکنشبرانگیز شد، و سوریه هم به نوبه خود هرگونه نقش نظامی در لبنان را رد کرد.
احمد زیدان، مشاور رئیسجمهور سوریه، روز ۲۵ خرداد به شبکهٔ سعودی «العربیه» گفت: «احمد الشرع رئیسجمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیفهای جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند: رویکرد ما نظامی یا شبهنظامی نیست».
حال اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، هم در دیدار با عون سعی کرده است این موضع را روشن کند: «سوریه به هیچ وجه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد.»
پیشینهٔ مداخلات نظامی سوریه در لبنان، که به دورهٔ جنگ داخلی این کشور بازمیگردد خاطرهٔ خوبی از این حضور نساخته و سوریها مجبور شدند که در سال ۲۰۰۵، پس از ترور رفیق حریری، نخستوزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ، از لبنان خارج شوند.
این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان بهشمار میرود؛ بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزبالله، یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز میکند.
نیروهایی که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند و اکنون قدرت را در سوریه در دست دارند، سالها در جریان جنگ داخلی سوریه با حزبالله، متحد بشار اسد، جنگیدهاند.
با وجود سالها نقش فعال در جریان جنگ داخلی سوریه از جمله علیه حزبالله، اما اکنون احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروههای مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیتها بپردازد و همچنین با قدرتهای خارجی که هنوز بخشهایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر میگذارند، مذاکره کند.
در همین راستا نواف سلام، نخست وزیر لبنان، که خود در ماه مه گذشته از سوریه دیدار کرد روز پنجشنبه در کنار وزیر خارجه سوریه از تشکیل یک کمیته عالی متشکل از نمایندگان دو کشور برای تقویت مشارکت اقتصادی و توافقهای امنیتی میان دو کشور خبر داد.