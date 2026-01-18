ارتش سوریه اعلام کرده است که در جریان پیشروی سریع خود به‌سوی شهر راهبردی رَقّه در شمال این کشور، شهر «طبـْقه» را از کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه خارج کرده است.

هم‌زمان گزارش‌هایی از درگیری‌های سنگین در مناطق شرق دیرالزور منتشر شده و ارتش می‌گوید کنترل کامل دیرحافر را در دست گرفته، پایگاه هوایی جراح در شرق این منطقه را تصرف کرده و در حال پاک‌سازی مین‌ها و مواد منفجره است.

این تحولات در ادامه گسترش کنترل ارتش سوریه بر بخش‌های وسیعی از شمال کشور رخ می‌دهد؛ مناطقی که نیروهای کُرد طی بیش از یک دهه گذشته در آن‌ها از نوعی خودگردانی عملی برخوردار بودند. دولت دمشق به‌نظر می‌رسد هم‌زمان با پیشروی نظامی، در پی تثبیت سیاسی این مناطق نیز باشد.

چند روز پیش احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، با صدور فرمانی زبان کردی را یکی از «زبان‌های ملی» سوریه اعلام کرد و به اقلیت کرد رسمیت حقوقی داد. با این حال، مقام‌های کرد می‌گویند این اقدام پاسخ‌گوی مطالبات اصلی آنان نیست و اجرای توافق ماه مارس برای ادغام نیروهای کرد در ساختار دولتی عملاً متوقف شده است.

دولت سوریه روز یک‌شنبه اعلام کرد که شهر طبقه، در حدود ۵۵ کیلومتری غرب رقه، به‌طور کامل به کنترل ارتش درآمده و سد فرات، بزرگ‌ترین سد سوریه، اکنون در اختیار نیروهای دولتی است. در مقابل، «نیروهای دموکراتیک سوریه» که رهبری آن را کردهای سوریه در دست دارند، گفته‌اند اقداماتی را برای «بازگرداندن امنیت و ثبات» در این شهر انجام داده‌اند.

در دیرحافر، در شرق حلب، خبرگزاری فرانسه خروج شماری از نیروهای کرد و بازگشت تدریجی ساکنان را در حالی مشاهده کرده که حضور ارتش سوریه گسترده بوده است. ارتش سوریه از کشته شدن چهار سرباز خود خبر داده و نیروهای کرد نیز اعلام کرده‌اند چند تن از نیروهایشان جان باخته‌اند. دو طرف یکدیگر را به نقض توافق عقب‌نشینی متهم می‌کنند.

در پی اعلام بخش‌هایی از جنوب غربی رود فرات به‌عنوان «منطقهٔ نظامی بسته»، مقام‌های کرد در استان رقه مقررات منع رفت‌وآمد وضع کرده‌اند. رسانه‌های دولتی سوریه همچنین «نیروهای دموکراتیک سوریه» را به تخریب دو پل روی رود فرات و قطع آب شهر رقه متهم کرده‌اند؛ اتهامی که با واکنش متقابل کردها همراه بوده است.

در سطح بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از نیروهای دولتی سوریه خواسته است عملیات تهاجمی میان حلب و طبقه را متوقف کنند. هم‌زمان، رهبران فرانسه و اقلیم کردستان عراق نیز خواستار کاهش تنش و برقراری آتش‌بس شده‌اند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه تحلیلگران می‌گویند فرمان اخیر دولت دمشق بیش از آنکه پاسخ‌گوی مطالبات خودگردانی باشد، با هدف تثبیت کنترل نظامی دولت مرکزی صادر شده است.

از سویی دیگر، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، روز شنبه در پیامی از زندان اعلام کرده است که به باور او درگیری‌های خونین اخیر در سوریه میان نیروهای دولتی و نیروهای کرد، تلاشی برای «خرابکاری» در روند صلح میان ترکیه و پ‌کاکا است.

به گفته هیئتی از «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که روز شنبه با او در زندان امرالی دیدار کرده‌اند، اوجالان همچنان بر تعهد خود به روند صلح با دولت ترکیه تأکید کرده است.