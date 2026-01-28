ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه ۸ بهمن در کاخ کرملین با احمد الشرع، همتای سوریه‌ای خود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

از زمانی که ائتلاف اسلام‌گرای تحت رهبری آقای شرع در پاییز سال گذشته حکومت بشار اسد، متحد روسیه، را سرنگون کرد، مسکو در تلاش بوده است روابط خود را با او تقویت کند و برای حفظ جای پای نظامی خود در این کشور اطمینان حاصل کند.

پوتین در ابتدای دیدار با احمد الشرع گفت: «می‌خواهم به شما تبریک بگویم که روند بازگرداندن تمامیت ارضی سوریه در حال شتاب گرفتن است.»

رئیس‌جمهور موقت سوریه که پس از سقوط حکومت پیشین برای دومین بار به مسکو سفر کرده است، از رهبر روسیه بابت کمک به تثبیت اوضاع در سوریه و مناطق گسترده‌تر تشکر کرد.

خبرگزاری رویترز این هفته گزارش داد که روسیه در حال خارج کردن نیروهای خود از فرودگاه قامشلی در شمال‌شرق سوریه است، هرچند انتظار می‌رود پایگاه هوایی بزرگ‌تر حمیمیم و تأسیسات دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه سوریه را حفظ کند.

یک منبع در وزارت خارجه سوریه به رویترز گفت این اقدام مسکو در دمشق به‌عنوان حرکتی برای ایجاد حسن نیت و نشانه‌ای از آن تفسیر شده که روسیه قصد ندارد در درگیری‌های میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کردها درگیر شود.

حضور روسیه در قامشلی مدت‌ها موجب نارضایتی مقام‌های سوری بود و آنها این حضور را اهرمی می‌دانستند که مسکو می‌تواند علیه دمشق به کار گیرد و همچنین راهی برای تقویت پروژه خودمختاری کردها از طریق اعطای نوعی مشروعیت تلقی می‌کردند؛ رابطه‌ای که به همکاری روسیه با نیروهای کرد در زمانی بازمی‌گردد که مسکو هم‌زمان از اسد در برابر پیشروی شورشیان حمایت می‌کرد.

این منبع سوری گفت یکی از محورهای اصلی دستور کار، بازتعریف وضعیت حضور نظامی روسیه در طرطوس و حمیمیم است؛ حضوری که مسکو در پی تمدید آن در چارچوبی جدید در دوران پس از اسد است.

به گفته این منبع، الشرع همچنین قصد دارد دربارهٔ خطر حمله به ایران گفت‌وگو کند؛ در حالی که دمشق مشتاق است هرگونه پیامد احتمالی یک حمله آمریکا یا اسرائیل را مهار کند، به‌ویژه با توجه به استفاده پیشین ایران از حریم هوایی سوریه برای هدف قرار دادن اسرائیل.

این منبع افزود الشرع همچنین به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر روسیه در ترتیبات امنیتی آینده جنوب سوریه است؛ از جمله حضور پلیس نظامی در قنیطره، در بلندی‌های جولان، به‌عنوان حائلی در برابر نفوذهای اسرائیل.

یک منبع سوری دوم گفت اظهارات پوتین به نظر می‌رسد حمایت قاطعی از کارزار نظامی الشرع برای بازپس‌گیری کنترل مناطق ارائه می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر به خبرنگاران گفته بود که دو رهبر دربارهٔ «همه مسائل مرتبط با حضور نیروهای ما در سوریه»، همچنین همکاری‌های اقتصادی و وضعیت کلی منطقه گفت‌وگو خواهند کرد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی دربارهٔ احتمال موافقت روسیه با استرداد بشار اسد که پس از سرنگونی‌اش به مسکو گریخت، از اظهارنظر خودداری کرد.