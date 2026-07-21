تاجیکستان ارتباط با متهم پروندهٔ جاسوسی اسرائیل-ایران را رد کرد

رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان، اعلام کرد مردی که در اسرائیل به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت شده، دیگر شهروند تاجیکستان نیست.

این اظهارات با گفته‌های پیشین مقام‌های اسرائیلی که او را دارای تابعیت دوگانه تاجیکستان و روسیه معرفی کرده بودند، در تناقض است.

وزیر کشور تاجیکستان روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این فرد در تاجیکستان متولد شده، اما از تابعیت تاجیکی خود صرف‌نظر کرده و گذرنامه روسی دریافت کرده است.

رحیم‌زاده جزئیات بیشتری ارائه نداد و این ادعا به‌طور مستقل قابل تأیید نیست.

تاجیکستان و روسیه دارای توافق تابعیت دوگانه هستند.

پلیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی «شین‌بت» و وزارت دفاع این کشور ۱۱ تیرماه اعلام کردند که مردی به نام بهروز صابرجان را بازداشت کرده‌اند و او را شهروند تاجیکستان با تابعیت روسی نیز معرفی کردند.

مقامات گفتند این فرد خردادماه و پس از انجام تحقیقی مشترک بازداشت شده است.

به گفته بازپرسان اسرائیلی، این مظنون از دی‌ماه پارسال با یک رابط اطلاعاتی ایرانی در تماس بوده و گفته می‌شود که بخش عمده فعالیت‌های خود را در جریان جنگ ۴۰ روزه با ایران انجام داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، او از محل اصابت موشک‌ها و دیگر نقاط حساس عکس‌برداری کرده، این اطلاعات را به ایران منتقل کرده و تلاش کرده که افراد دیگری را نیز جذب کند.

مقام‌های اسرائیلی گفتند او در ابتدا تصور می‌کرد به یک پیشنهاد شغلی واقعی پاسخ می‌دهد، اما پس از آن‌که متوجه شد با یک مأمور اطلاعاتی ایرانی در ارتباط است، همچنان به همکاری ادامه داد.

دادستان‌های اسرائیل ۱۵ تیرماه کیفرخواستی علیه این فرد با نام بهروز شریف دودوبایف ۳۳ ساله صادر کردند.

دادستان‌ها مدعی‌اند که او اطلاعاتی درباره محل اصابت موشک‌ها، سواحل حیفا و یک تأسیسات دفاعی شرکت «البیت سیستمز» جمع‌آوری کرده و در ازای دریافت ارز دیجیتال در اختیار اطلاعات ایران قرار داده است.

این اتهامات به‌طور مستقل تأیید نشده و نه خود مظنون و نه وکیلش تاکنون به‌صورت علنی به آن‌ها پاسخ نداده‌اند.

این پرونده در شرایط افزایش تنش‌ها پس از جنگ ماه گذشته میان اسرائیل و ایران مطرح شده است.

مقام‌های اسرائیلی از مجموعه‌ای از بازداشت‌ها به اتهام جاسوسی برای تهران خبر داده‌اند، در حالی که مقامات ایرانی نیز صدها نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت کرده و در چندین مورد، احکام اعدام مرتبط با جاسوسی را اجرا کرده‌اند.