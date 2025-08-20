آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد.
طبق اعلام وزارت خزانهداری و خارجه ایالات متحده، نیکولاس یان گیلو از فرانسه، نزهت شمیم خان از فیجی، مامه ماندیایه نیانگ از سنگال و کیمبرلی پروست از کانادا تحریم شدهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای دیوان کیفری بینالمللی علیه آمریکاییها و اسرائیلیها انجام شده است.
به گفتهٔ او، این چهار نفر در تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی «برای تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده یا اسرائیل، بدون رضایت هیچ یک از دو کشور» دست داشتهاند.
روبیو دیوان کیفری بینالمللی را به «سیاسیکاری، سوءاستفاده از قدرت و بیتوجهی به حاکمیت ملی آمریکا» متهم کرد.
بر اساس این تحریمها، داراییهای احتمالی این افراد در ایالات متحده مسدود شده و آنها نمیتوانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از این تحریمها استقبال کرد.
دیوان کیفری بینالمللی در واکنش، تحریمهای جدید آمریکا را محکوم کرد و آن را «حملهای آشکار» به استقلال خود خواند.
این دیوان در بیانیهای اعلام کرد: «این تحریمها حملهای آشکار به استقلال یک نهاد قضایی بیطرف است».
قضات دیوان کیفری بینالمللی نوامبر پارسال حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، و ابراهیم المصری، رهبر حماس، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان درگیری غزه صادر کردند.
یان گیلو قاضی دیوان کیفری بینالمللی است که ریاست هیئت پیش از محاکمهای را بر عهده داشت که حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد.
نزهت شمیم خان و ماندیایه نیانگ دو معاون دادستان دیوان هستند.
این اقدام کمتر از سه ماه پس از آن صورت میگیرد که دولت ایالات متحده در اقدامی بیسابقه، چهار قاضی دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد و گفت که آنها در «اقدامات نامشروع و بیاساس» دیوان علیه ایالات متحده و متحد نزدیکش اسرائیل دست داشتهاند.
دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، صلاحیت بینالمللی برای پیگرد قانونی نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در کشورهای عضو یا در صورت ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل را دارد.
ایالات متحده، چین، روسیه و اسرائیل عضو این دیوان نیستند، اما همه کشورهای اتحادیه اروپا عضو این دادگاه هستند.
این دیوان تحقیقات جنایات جنگی مهمی را در مورد درگیری اسرائیل و حماس و جنگ روسیه در اوکراین و همچنین در سودان، میانمار، فیلیپین، ونزوئلا و افغانستان در دست انجام دارد.