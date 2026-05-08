دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه از برقراری یک آتش‌بس سه‌روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت خبر داد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتش‌بس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور دو کشور، اعمال می‌شود و همزمان با آن هزار زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادل خواهند شد.

ترامپ ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس «آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت» باشد.

او نوشت که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را «بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم» نامید، ادامه دارد و به نوشته او «ما هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شویم.»

ولودیمیر زلنسکی پس از اعلام دونالد ترامپ، گفت که آتش‌بس با روسیه از ۹ تا ۱۱ مه، ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت، «باید برقرار شود» و کی‌یف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است.

او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده است که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در ۹ مه، به میدان سرخ حمله نکنند.

زلنسکی در این فرمان گفت: «بدین‌وسیله دستور می‌دهم: برگزاری رژه در شهر مسکو (فدراسیون روسیه) در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۶ مجاز باشد» و افزود که «بخش سرزمینی میدان سرخ» از هرگونه طرح برای استفاده از سلاح‌های اوکراینی مستثنا خواهد بود.

یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه با آتش‌بس سه‌روزه و تبادل زندانیان موافقت کرده است.

روز شنبه در میدان سرخ مسکو، مراسم «روز پیروزی» به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم با برگزاری رژه نیروهای مسلح روسیه برپا می‌شود و پیشتر مسکو به صورت یک‌جانبه اعلام کرده بود که یک آتش‌بس دو روزه را به مناسبت این روز در جنگ با اوکراین اعمال خواهد کرد.

اوکراین در واکنش اعلام کرده بود که این کشور نیز پیشنهاد آتش‌بس داده است، اما مسکو با ادامه حملاتش این پیشنهاد را نادیده گرفته است.

اوکراین پیشتر از احتمال حمله به مراسم روز پیروزی در مسکو خبر داده بود اما به دنبال برقراری آتش‌بس، ولودیمیر زلنسکی با صدور دستوری انجام این حمله را لغو کرد.

ساعاتی پیش از اعلام دونالد ترامپ در برقراری آتش‌بس، روسیه، اوکراین را به حمله به ساختمان «ناوبری هوایی جنوب روسیه» در روستوف نادونو متهم و اعلام کرد که این حمله باعث اختلال در کنترل ترافیک هوایی بخش‌هایی از این کشور شده است.

ولادیمیر پوتین با انتقاد از اوکراین این حمله را «یک اقدام تروریستی» توصیف کرده بود. این حمله باعث تعلیق فعالیت ۱۳ فرودگاه در شهرهایی چون آستراخان، ولگوگراد، گروزنی، کراسنودار و سوچی شد.

جنگ روسیه و اوکراین که به دنبال تهاجم مسکو آغاز شد از چهار سال فراتر رفته است و باوجود ده‌ها هزار کشته در میان دو طرف همچنان چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود.