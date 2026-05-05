با اعلام آتش‌بس یک‌جانبۀ دو روزه توسط روسیه، اوکراین نیز در تاریخی متفاوت با آنچه مسکو گفته، اعلام آتش‌بس کرد.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت، در پیامی در شبکه پیام‌رسان دولتی «مکس»، اعلام کرد: «بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین، فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه، از هشتم تا نهم مه ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت) آتش‌بس اعلام شده است... امیدواریم طرف اوکراینی نیز از آن پیروی کند.»

این وزارتخانه افزوده که اگر اوکراین «تلاش کند برنامه‌های مجرمانه خود برای برهم زدن جشن هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی در جنگ میهنی بزرگ را اجرا کند، نیروهای مسلح روسیه حمله تلافی‌جویانه و گسترده موشکی به مرکز کی‌یف انجام خواهند داد.»

در این بیانیه همچنین هشدار داده شد: «به جمعیت غیرنظامی کی‌یف و کارکنان مأموریت‌های دیپلماتیک خارجی هشدار می‌دهیم که هرچه سریع‌تر شهر را ترک کنند.»

روسیه هر سال «روز پیروزی» در جنگ جهانی دوم را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ گرامی می‌دارد.

اوکراین نیز در پاسخ، از ششم مه (۱۶ اردیبهشت) آتش‌بس خود را اعلام کرد و گفت انتظار رعایت آتش‌بس در زمان یک تعطیلی نظامی روسیه «جدی نیست».

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه ایکس نوشت برقراری آتش‌بس برای اینکه مسکو بتواند این جشن را برگزار کند «جدی نیست» و افزود روسیه از این می‌ترسد که پهپادهای اوکراینی «بر فراز میدان سرخ وزوز کنند».

زلنسکی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «تا امروز هیچ درخواست رسمی به اوکراین درباره نحوه توقف درگیری‌ها که در شبکه‌های اجتماعی روسیه مطرح می‌شود، ارائه نشده است.»

او افزود: «بر این اساس، ما از ساعت ۲۱ به وقت گرینویچ در شب پنجم به ششم مه، آتش‌بس را اعلام می‌کنیم.»

او مدت زمان این آتش‌بس را مشخص نکرد، اما تأکید کرد که «جان انسان‌ها بسیار باارزش‌تر از هرگونه «جشن» سالگرد است» و «اکنون زمان آن است که رهبران روسیه گام‌های واقعی برای پایان دادن به جنگ خود بردارند، به‌ویژه با توجه به اینکه وزارت دفاع روسیه معتقد است بدون حسن‌نیت اوکراین نمی‌تواند در مسکو رژه برگزار کند.»

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز آتش‌بس پیشنهادی مسکو را محکوم کرد و گفت: «صلح نمی‌تواند تا «رژه‌ها» و «جشن‌ها» منتظر بماند.»

او روز دوشنبه در ایکس نوشت: «اگر مسکو آماده پایان دادن به درگیری‌هاست، می‌تواند همین فردا شب این کار را انجام دهد.» سیبیها آتش‌بس اعلام‌شده از سوی زلنسکی را «پیشنهادی جدی برای پایان دادن به جنگ و روی آوردن به دیپلماسی» دانست.

این کشمکش میان دو طرف در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری آمریکا برای پایان دادن به جنگ، با وقفه‌ای مواجه شده، زیرا واشینگتن تمرکز خود را به درگیری در خاورمیانه معطوف کرده است.

به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات روسیه در روز دوشنبه ۹ نفر را در سراسر اوکراین کشته است، همزمان یک پهپاد اوکراینی شبانه به یک ساختمان بلندمرتبه در یکی از محله‌های مرفه مسکو برخورد کرد.

پیشروی کند روسیه

بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه از داده‌های مؤسسه مطالعه جنگ (ISW)، روسیه در ماه آوریل برای نخستین‌بار از زمان ضدحمله اوکراین در تابستان ۲۰۲۳، در اوکراین بیش از آنچه به دست آورد، زمین از دست داد.

داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد مسکو بین مارس و آوریل کنترل حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع را از دست داده است.

با وجود آن‌که نبردها در خط مقدم تقریباً به بن‌بست رسیده، حملات شدید و مرگبار، به‌ویژه با استفاده از پهپادها، در ماه‌های اخیر بدون وقفه ادامه داشته است.

پیشروی روسیه از اواخر سال ۲۰۲۵ کند شده، زیرا مشکلات ارتباطی در ارتش روسیه همراه با ضدحملات اوکراین، به کی‌یف کمک کرده تا در جنوب‌شرق پیشروی‌های محدودی داشته باشد.

با این حال، دستاورد خالص ارتش اوکراین نیز بسیار ناچیز بوده و تنها دو دهم درصد از خاک اوکراین را شامل می‌شود.

در حال حاضر، روسیه کمی بیش از ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد که بخش عمده آن در هفته‌های نخست تهاجم سال ۲۰۲۲ تصرف شد.

حدود هفت درصد دیگر، از جمله کریمه و بخش‌هایی از منطقه دونباس، پیش از آغاز تهاجم نیز در کنترل روسیه یا جدایی‌طلبان طرفدار روسیه بود.