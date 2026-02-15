دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد کشورهای عضو «هیئت صلح» در نشست پیشرو تعهدی بیش از ۵ میلیارد دلار برای بازسازی و کمکهای بشردوستانه در غزه اعلام خواهند کرد.
آقای ترامپ روز یکشنبه ۲۶ بهمن در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کشورهای عضو همچنین متعهد شدهاند هزاران نیرو برای یک نیروی تثبیتکننده مورد تأیید سازمان ملل و نیز پلیس محلی در نوار غزه اختصاص دهند.
او گفت نشست روز پنجشنبه که نخستین جلسه رسمی این گروه خواهد بود، در «مؤسسه صلح دونالد جی. ترامپ» برگزار خواهد شد؛ نهادی که وزارت خارجه آمریکا بهتازگی نام آن را به افتخار رئیسجمهور تغییر داده است.
انتظار میرود هیئتهایی از بیش از ۲۰ کشور، از جمله رؤسای دولتها، در این نشست شرکت کنند. تشکیل این هیئت در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و بهعنوان بخشی از طرح دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه تأیید شده است.
اسرائیل و گروه افراطی حماس سال گذشته با این طرح موافقت کردند و آتشبس بهطور رسمی از ماه اکتبر اجرایی شد، هرچند دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردهاند.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشود.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز آتشبس تاکنون بیش از ۵۹۰ فلسطینی در این منطقه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند. اسرائیل نیز اعلام کرده در همین بازه زمانی چهار سربازش بهدست شبهنظامیان فلسطینی کشته شدهاند.
حملات اسرائیل به غزه
روز یکشنبه آژانس دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت دارد، اعلام کرد که حملات اسرائیل از بامداد روز یکشنبه دستکم ۱۲ نفر را کشته است. ارتش اسرائیل این حملات را تأیید کرد و گفت نیروهای مسلح را هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل گفت در میان کشتهشدگان این حملات، یکی از نیروهای حماس حضور داشته که در جریان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به پایگاه نظامی رِعیم نفوذ کرده بود.
به گفته ارتش اسرائیل، حملات علیه نیروهای مسلح در شمال نوار غزه، شهر غزه و خانیونس پس از آن انجام شد که پنج فرد مسلح فلسطینی شب گذشته از یک تونل خارج شده و به نیروهای اسرائیلی در خط آتشبس نزدیک شدند.
از سوی دیگر آژانس دفاع مدنی غزه گفت طی یک حمله، چادری که محل اسکان آوارگان در شمال غزه بود هدف قرار گرفت و حملهای دیگر به منطقهای در جنوب نوار غزه انجام شد.
بر اساس بیانیه این نهاد، در حمله هوایی به چادر محل اسکان آوارگان در جبالیا در شمال غزه، پنج نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
این آژانس افزود در حمله جداگانهای در بامداد به شهر خانیونس در جنوب، پنج نفر دیگر کشته و چندین نفر زخمی شدند و یک نفر نیز در گلولهباران اسرائیل در شهر غزه جان باخت.
بیمارستانهای الشفا و ناصر دریافت دستکم هفت جسد را تأیید کردند.