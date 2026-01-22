تأکید ترامپ بر لزوم خلع سلاح حماس در مراسم افتتاح «هیئت صلح» غزه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر خود به سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، آغاز به کار «هیئت صلح» را اعلام کرد، نهادی که قرار است، از جمله، بر اجرای آتش‌بس در باریکه غزه نظارت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ روز پنج‌شنبه، دوم بهمن‌ماه، در جریان مراسم افتتاح هیئت صلح، گفت نقش این هیئت به تدریج ممکن است از نظارت بر اجرای آتش‌بس در غزه نیزفراتر برود. او توضیح داد: «زمانی که این هیئت به طور کامل شکل گرفت، ما می‌توانیم تقریباً هر کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا که بارها از سازمان ملل انتقاد کرده در عین حال افزود فعالیت‌های هیئت صلح در هماهنگی با سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت: «سازمان ملل متحد توان بالقوه بالایی دارد که به طور کامل به کار گرفته نشده است.»

آقای ترامپ در جریان این مراسم همچنین به موضوع خلع‌ سلاح گروه حماس اشاره کرد. او گفت حماس باید در چارچوب توافق صلح غزه اسلحه خود را بر زمین بگذارد. رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر این گروه به خلع‌ سلاح تن ندهد «پایان» خود را رقم خواهد زد. او در عین حال به کنایه گفت: «این افراد تفنگ در دست به دنیا آمده‌اند.»

دونالد ترامپ در مراسم افتتاح هیئت صلح در داووس تمامی رهبران شرکت‌کننده در این مراسم را دوستان خود خواند. او گفت معمولاً در هر جمعی دو یا سه شخص را برنمی‌تابد، اما ترکیب حاضر یک‌به‌یک مورد علاقه او هستند.

در جنگ دو سالهٔ ارتش اسرائیل علیه حماس، گروه افراطی مسلح فلسطینی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم تروریستی شناخته شده بود، بیش از ۷۱ هزار تن در غزه و حدود دو هزار تن در اسرائیل کشته شدند. غزه ویرانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و اکثریت جمعیت ۲.۳ میلیون نفری این باریکه هنوز آواره هستند.

اینک دونالد ترامپ که خود ریاست هیئت صلح غزه را برعهده دارد، ده‌ها تن از دیگر رهبران جهان را برای عضویت در این مجموعه دعوت کرده است. ولادیمیر پوتین،‌ رئیس‌جمهور روسیه، از جمله رهبرانی است که دعوتنامه کاخ سفید را دریافت کرده است.

دعوت از رئیس‌جمهور روسیه، در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد، نگرانی و نارضایتی برخی از هم‌پیمانان ایالات متحده را به دنبال داشته است. شماری از مهم‌ترین هم‌پیمانان آمریکا از پیوستن به هیئت صلح امتناع کرده‌اند.

آقای پوتین هم بابت دعوت به هیئت صلح از همتای آمریکایی خود تشکر کرده است، اگرچه، مسکو می‌گوید در حال بررسی موضوع عضویت در این هیئت است.

از دیگر نکاتی که تردید برخی از کشورهای مدعو را به دنبال داشته، شرط اهدای یک میلیارد دلار به صندوق هیئت صلح در ازای عضویت دائمی در این نهاد است.

رویترز می‌نویسد در مراسم افتتاح هیئت صلح با حضور دونالد ترامپ در سوئیس نمایندگان کشورهای مؤسس به چشم می‌خوردند. اما، به نوشته رویترز، خبرنگار این خبرگزاری موفق نشده نماینده‌ای از اسرائیل یا تشکیلات خودگردان فلسطینی را مشاهده کند.

جز آمریکا، هیچ یک از دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون پذیرش عضویت در هیئت صلح غزه را اعلام نکرده‌اند. از جمع چهار کشور دیگر این شورا، فرانسه دعوت را نپذیرفت. بریتانیا اعلام کرد «در حال حاضر» به این هیئت نمی‌پیوندد. چین هنوز پاسخی نداده است و روسیه هم روز چهارشنبه گفت در حال بررسی پیشنهاد آقای ترامپ است.

جز این کشورها، ۳۵ کشور متعهد شده‌اند که به این هیئت می‌پیوندند. عربستان سعودی، ویتنام، مراکش، اندونزی، امارات متحده عربی، قزاقستان،‌ مصر، ترکیه و بلاروس از جمله این کشورها هستند. تشکیل هیئت صلح بخشی از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ و بازسازی باریکه غزه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد آبان‌ماه امسال به این طرح واشینگتن رأی مثبت داد. طرحی که شامل استقرار یک نیروی بین‌المللی و ایجاد مسیری به‌سوی تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده است.۱۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند.