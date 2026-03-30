رئیسجمهور ایالات متحده در گفتوگو با شماره روز دوشنبه ۱۰ فروردین روزنامهٔ «فایننشال تایمز» گفت با وجود ادامۀ «مذاکرات» با ایران، تصرف جزیرۀ راهبردی خارک را در دست بررسی دارد.
دونالد ترامپ گفت: «شاید جزیرۀ خارک را بگیریم، شاید هم نه. گزینههای زیادی داریم. این کار همچنین به این معنی است که باید برای مدتی در آنجا [خارک] بمانیم».
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی دربارۀ وضعیت دفاعی ایران در جزیرۀ خارک نیز افزود: «فکر نمیکنم آنها هیچ دفاعی داشته باشند. میتوانیم خیلی راحت آن را بگیریم».
او گفت ترجیحش «در اختیار گرفتن نفت است» و این اقدام احتمالی را با ونزوئلا مقایسه کرد؛ جایی که ایالات متحده میگوید پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رهبر پیشین آن کشور در ماه ژانویه، نفت این کشور به پالایشگاههای آمریکا میرود.
ترامپ گفت: «اگر بخواهم با شما صادق باشم، کار مورد علاقۀ من گرفتن نفت ایران است، اما برخی افراد نادان در داخل ایالات متحده میگویند: "چرا این کار را میکنی؟" اما آنها آدمهای احمقی هستند».
سخنان رئیسجمهور آمریکا در حالی بیان میشود که جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، بهای نفت را تنها در یک ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است. بهای نفت خام برنت صبح دوشنبه در بازارهای آسیا به بیش از ۱۱۶ دلار در هر بشکه رسید که نزدیک به بالاترین سطح خود از زمان آغاز درگیری است.
در همین حال، دونالد ترامپ فرمان اعزام چند هزار نیروی هوابرد و تفنگدار تازهنفس به منطقه را صادر کرده است؛ موضوعی که به گمانهزنیها مبنی بر احتمال صدور فرمان آغاز عملیات زمینی برای تحت کنترل گرفتن داراییها و تأسیسات نفتی ایران از جمله در جزیرۀ خارک، یا اقدام برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگۀ هرمز دامن زده است.
با این حال، با وجود تهدیدها برای تصرف تولید نفت ایران، ترامپ در این گفتوگو تأکید کرد که گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران از طریق «میانجیهای» پاکستانی به خوبی پیش میرود.
دونالد ترامپ ضربالاجلی تا ششم آوریل تعیین کرده است تا ایران توافقی برای پایان دادن به جنگ را بپذیرد، در غیر این صورت با حملات ایالات متحده به بخش انرژی خود روبهرو خواهد شد.
زمانی که از او پرسیده شد آیا ممکن است در روزهای آینده آتشبس صورت گیرد که منجر به بازگشایی تنگۀ هرمز شود، ترامپ از ارائۀ جزئیات مشخص خودداری کرد.
او در مورد بمبارانها در ایران گفت: «ما حدود سه هزار هدف دیگر داریم، ۱۳ هزار هدف را بمباران کردهایم، و چند هزار هدف دیگر باقی مانده است. توافق میتواند خیلی زود به دست آید».
گفتوگو با ایران «در جریان» است
رئیسجمهور آمریکا همچنین روز یکشنبه در هواپیمای ویژهٔ ریاستجمهوری به خبرنگاران گفت که تهران «بیشتر» ۱۵ شرطی را که واشینگتن برای پایان جنگ مطرح کرده، پذیرفته است.
ترامپ بدون ارائه جزئیاتی افزود: «آنها بیشتر موارد را به ما دادهاند؛ چرا که نه؟ ما قرار است چند چیز دیگر هم بخواهیم».
او گفت «میانجیهایی» در این گفتوگوها نقش دارند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد و این مذاکرات را «بسیار موفق» خواند.
مقامهای ایران در اظهارنظرهای رسانهای فهرست ۱۵ بندی شروط آمریکا برای پایان جنگ را رد کرده و گفتهاند در مقابل، پنج شرط از جمله حفظ حاکمیت بر تنگه هرمز را مطرح کردهاند.
مقامهای پاکستان تایید کردهاند که شروط آمریکا را به ایران منتقل کردهاند و در حال میانجیگری بین دو کشور هستند.
وزیران خارجه پاکستان، عربستان سعودی، مصر و ترکیه در پایان هفته گذشته برای یافتن راهی جهت پایان دادن به درگیریها در اسلام آباد با هم دیدار کردند، اما نتیجه این مذاگرات معلوم نیست.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، پس از دیدار با همتایان خود گفت که «هم ایران و هم ایالات متحده برای میزبانی گفتوگوهای آینده به پاکستان اطمینان دادهاند»، هرچند هیچیک از دو طرف هنوز نشانهای مبنی بر آمادگی برای دیدار مستقیم بروز ندادهاند.
صدور مجوز عبور نفتکشها توسط «قالیباف»
دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود که ایران اجازه عبور ۱۰ نفتکش با پرچم پاکستان را از تنگۀ هرمز به عنوان «هدیهای» به کاخ سفید داده است. او در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت که شمار این نفتکشها اکنون به ۲۰ فروند افزایش یافته است.
رئیسجمهور آمریکا افزود: «آنها ۱۰ فروند به ما دادند. حالا ۲۰ فروند میدهند و این ۲۰ فروند حرکت خود را آغاز کردهاند و درست از میانۀ تنگه عبور میکنند».
ترامپ اضافه کرد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و یکی از رهبران ارشد دوران جنگ مجوز عبور نفتکشهای اضافی را صادر کرده است.
این سخنان درحالی بیان میشود که محمدباقر قالیباف روز یکشنبه گفت که دولت آمریکا «در عیان، پیام مذاکره میفرستد و در پنهان برای حمله زمینی نقشه میکشد».
او در ادامه تهدید کرد: «مردان ما منتظر ورود زمینی سربازان آمریکایی هستند تا آتش به جان آنها بیندازند».
قالیباف همچنین تهدید کرد که نیروهای مسلح ایران قرار است «شرکای منطقهایشان را برای ابد تنبیه کنند».
جنگ در حالی وارد پنجمین هفته خود میشود که به گفته آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران بخش قابل توجهی از نیروی موشکی و دریایی خود را از دست داده و بسیاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه با فایننشال تایمز بار دیگر گفت که رژیم ایران «تغییر» کرده است، چرا که علی خامنهای، و بسیاری دیگر از مقامات ارشد در ابتدای جنگ و حملات پس از آن کشته شدهاند.
ترامپ گفت: «افرادی که ما با آنها سر و کار داریم، گروهی کاملاً متفاوت هستند...آنها بسیار حرفهای عمل میکنند».
او بار دیگر گفت که مجتبی خامنهای، پسر خامنهای و رهبر جدید ایران، ممکن است کشته یا به شدت زخمی شده باشد.
او گفت: «پسر یا مرده است یا در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ما اصلاً خبری از او نداریم. او غیبش زده است».