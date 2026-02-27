دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه هشتم اسفند با تأکید بر لزوم توقف کامل غنیسازی اورانیوم در ایران گفت که واشینگتن اجازه نمیدهد روند ۴۷ سال اخیر ایران ادامه داشته باشد.
او که به ایالت تگزاس سفر کرده بود، یک روز بعد از مذاکرات تهران و واشینگتن، دربارهٔ ایران گفت: «قرار نیست بگذاریم آنچه طی ۴۷ سال گذشته رخ داده، ادامه پیدا کند.»
آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی دربارهٔ افزایش احتمالی قیمت نفت در صورت حمله آمریکا به ایران، گفت نگران این موضوع نیست و تأکید کرد: «من نگران جان مردم هستم.»
رئیسجمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت: «من میگویم هیچ غنیسازیای نباشد. نه ۲۰ درصد، نه ۳۰ درصد؛ آنها همیشه ۲۰ درصد، ۳۰ درصد میخواهند، میگویند برای مصارف غیرنظامی است، برای امور مدنی. به نظر من این غیرمدنی است.»
او همچنین تأکید کرد که از روند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا راضی نیست.
گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینههای اقدام نظامی ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافقی برای مهار برنامهٔ هستهای ایران است.
در حال حاضر دو ناوگروه هواپیمابر آمریکا در فاصلهای مستقر شدهاند که توانایی حمله به ایران را دارند و تجهیزات نظامی دیگری نیز در هفتههای اخیر عازم خاورمیانه شدهاند.
«گاهی باید از نیروی نظامی استفاده کرد»
دونالد ترامپ ساعتی قبل و پیش از ترک واشینگتن به سمت تگزاس به خبرنگاران گفت میخواهد با تهران به توافق برسد، اما هشدار داد که ممکن است استفاده از نیروی نظامی لازم باشد.
او در پاسخ به سوالی دربارۀ احتمال استفاده از نیروی نظامی علیه ایران گفت: «نمیخواهم ولی گاهی باید این کار را کرد.»
آقای ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران همچنین اعلام کرد که از روند مذاکرات با ایران راضی نیست و افزود که انتظار میرود در ادامه روز جمعه گفتوگوهای بیشتری درباره برنامه هستهای تهران انجام شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز او مشخص نکرد این گفتوگوها با چه کسانی خواهد بود، اما مقامهای ارشد دفاعی آمریکا روز پنجشنبه برای مذاکراتی در کاخ سفید حضور داشتند.
دونالد ترامپ که یک روز بعد از مذاکرات میان فرستادگان آمریکا با مقامهای ایرانی صحبت میکرد، گفت ایران همچنان حاضر نیست همانگونه که ایالات متحده خواسته، از داشتن سلاح هستهای صرفنظر کند.
رئیسجمهور ایالات متحده اعلام کرد که خواهان دستیابی به توافق با ایران است اما افزود: «ما نمیخواهیم ایران سلاح هستهای داشته باشد و آنها آن کلمات طلایی را به زبان نمیآورند.»
او در عین حال تأکید کرد که هنوز تصمیمی درباره انجام حمله احتمالی اتخاذ نشده و در پاسخ به سوالی که آیا چنین اقدامی میتواند به یک درگیری طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود، اظهار داشت که «همیشه چنین ریسکی وجود دارد» اما در عین حال جنبههای خوب و بدی در کار است.
از سوی دیگر عمان که بهعنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران در سه دور اخیر مذاکرات عمل کرده است، روز جمعه وزیر امور خارجه خود را برای گفتوگو دربارهٔ این موضوع با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به واشینگتن فرستاد.
بدر البوسعیدی بعد از این دیدار در شبکه ایکس نوشت که معاون دونالد ترامپ را در جریان جزئیات مذاکرات جاری میان واشینگتن و تهران و «پیشرفتهای حاصلشده تاکنون» گذاشته است.
او تأکید کرد: «صلح در دسترس ماست.»
وزارت خارجه عمان شامگاه جمعه اعلام کرد که آقای بوسعیدی در تماسهای تلفنی جداگانه، با مقامهای کشورهای منطقه درباره رایزنیهای خود صحبت کرده است.
ونس: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم
جیدی ونس ساعاتی قبل از دیدار با دیپلمات ارشد عمان، در گفتوگو با روزنامه «واشینگتنپست» با اشاره به تجربه جنگ عراق گفت ایالات متحده باید از «تکرار اشتباهات گذشته» پرهیز کند، اما در عین حال در درس گرفتن از گذشته نیز «افراط» نکند.
او در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیها از تکرار تجربه جنگ عراق در صورت هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، تصریح کرد: «فکر میکنم باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنیم. همچنین باید مراقب باشیم که در درس گرفتن از گذشته افراط نکنیم. اینکه یک رئیسجمهور در گذشته یک درگیری نظامی را بههم ریخته، به این معنا نیست که ما دیگر هرگز نباید وارد درگیری نظامی شویم. باید حواسمان جمع باشد، اما فکر میکنم رئیسجمهور حواسش جمع است.»
یک منبع مطلع از رایزنیهای داخلی کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت دونالد ترامپ که اول تیر ماه امسال علیه مراکز هستهای ایران حملاتی انجام داد، «نسبت به همه گزینههای پیش روی خود دیدی کاملاً روشن دارد.»
این منبع گفت در داخل دولت این درک وجود دارد که مقابله با ایران دشوارتر از اقدام آمریکا برای دستگیری نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، خواهد بود، و همچنین بدبینی داخلی دربارهٔ اینکه آیا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا نه وجود دارد.
این منبع افزود: «هیچکس نسبت به مذاکرات بیش از حد خوشبین نیست.»
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امروز خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه و پس از پایان سومین دور مذاکرات با نمایندگان آمریکا اعلام کرد در این مذاکرات «پیشرفت خوبی داشتیم و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم، هم در حوزه هستهای و هم حوزه تحریمها».
او خبر داد از دوشنبه هفته آینده قرار است مذاکرات فنی در مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شهر وین برگزار شود و احتمال برگزاری دور چهارم مذاکرات سیاسی طی همین هفته وجود دارد.
روز جمعه همچنین وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه، از دوم تا سوم مارس ۲۰۲۶ به اسرائیل سفر خواهد کرد.
او در این سفر درباره مجموعهای از اولویتهای منطقهای، از جمله ایران، لبنان و تلاشهای جاری برای اجرای طرح صلح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای غزه گفتگو خواهد کرد.
این اعلامیه رسمی در شرایطی منتشر شده که وزارت خارجهٔ ایالات متحده اعلام کرده خروج کارکنان غیراضطراری دولت آمریکا و اعضای خانوادهٔ آنها از مأموریت آمریکا در اسرائیل مجاز شده است.
در اطلاعیهای که روز جمعه هشتم اسفند منتشر شد، آمده است که این تصمیم بهدلیل «خطرات امنیتی» اتخاذ شده و هشدار داده شده که «افزایش تنشهای منطقهای» ممکن است باعث لغو یا محدود شدن پروازها به مقصد و از مبدأ اسرائیل شود.