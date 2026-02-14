دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه ۲۴ بهمن از ایده تغییر حکومت در ایران استقبال کرد و وقتی از او پرسیده شد آیا خواهان تغییر حکومت در ایران است، پاسخ داد که «به نظرم این بهترین چیزی باشد که می‌تواند رخ بدهد».

به نوشته خبرگزاری رویترز، او در ادامه از گفتن این‌که چه کسی را برای به‌دست گرفتن قدرت در ایران در نظر دارد خودداری کرد، اما گفت «کسانی هستند».

آقای ترامپ که پس از یک رویداد نظامی در فورت برَگِ کارولینای شمالی سخن می‌گفت، افزود: «۴۷ سال است که فقط حرف می‌زنند و حرف می‌زنند و حرف می‌زنند. در این میان، ما جان‌های زیادی از دست داده‌ایم در حالی که آن‌ها حرف می‌زنند. پاها قطع شده، دست‌ها قطع شده، صورت‌ها از بین رفته. مدت‌هاست که این وضع ادامه دارد.»

این اظهارنظر ساعتی بعد از آن بود که آقای ترامپ اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به سمت خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران را تأیید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا علت این تصمیم را «نیاز احتمالی» ایالات متحده به این ناو در صورت نرسیدن به توافق با ایران ذکر کرد.

در کنار این اظهار نظر جدید، در همین روز «یک منبع آگاه که در جریان موضوع قرار دارد» به خبرگزاری رویترز گفت دو دور گفت‌وگوی دیپلماتیک، یکی دربارهٔ اوکراین و دیگری دربارهٔ ایران، قرار است سه‌شنبهٔ هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار شود.

به گفتهٔ این منبع، هیئتی از ایالات متحده شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر صبح سه‌شنبه با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. همچنین نمایندگانی از عمان حضور خواهند داشت و میانجی‌گری تماس‌های آمریکا و ایران را بر عهده می‌گیرند.

مقام‌های ایران و آمریکا گفت‌وگوهای غیرمستقیمی را از یک هفته پیش، ۱۷ بهمن، آغاز کرده‌اند و در حالی که آمریکا می‌خواهد مذاکرات را فراتر از پروندهٔ هسته‌ای و شامل برنامهٔ موشکی ایران کند، تهران آن را خط قرمز می‌داند و هم‌زمان بر لغو تحریم‌ها و حفظ حق غنی‌سازی تأکید دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در کنار تأکید بر مذاکره و توافق هر بار اضافه کرده است که در صورت نرسیدن به توافق سایهٔ تهدید حمله نظامی بر سر جمهوری اسلامی خواهد بود.

«ایجاد ترس در آن‌ها برای رسیدن به توافق ضروری است»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه ۲۴ بهمن در بخش دیگری از سخنرانی خود خطاب به نیروهای نظامی آمریکا گفت که توافق با ایران در مذاکرات هسته‌ای «دشوار» است و اشاره کرد که القای ترس در مقام‌های ایرانی ممکن است برای حل این بن‌بست به‌صورت مسالمت‌آمیز ضروری باشد.

او در این سخنرانی در پایگاه ارتش آمریکا در فورت برَگ در ایالت کارولینای شمالی، با اشاره به افزایش حضور ناوگان نظامی آمریکا در خاورمیانه گفت: «رسیدن به توافق با آنها (ایران) دشوار بوده است… گاهی باید ترس ایجاد کرد. این تنها چیزی است که واقعاً وضعیت را حل خواهد کرد.»

ٖآقای ترامپ همچنین به حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تیرماه امسال اشاره کرد و گفت ناو هواپیمابر بزرگ آمریکا برای این منظور در منطقه مستقر شده تا در صورت شکست مذاکرات، آماده اقدام باشد.

ترامپ اضافه کرد: «در حال حاضر یک ناو هواپیمابر در خاورمیانه داریم که تازه رسیده است. اگر نیاز داشته باشیم، این ناو به عنوان یک نیروی بسیار بزرگ آماده است.»

وقتی از او پرسیده شد در آن تأسیسات هسته‌ای دیگر چه چیزی برای هدف گرفتن باقی مانده است، ترامپ گفت «گرد و خاک». او افزود: «اگر این کار را بکنیم، کم‌اهمیت‌ترین بخش مأموریت خواهد بود، اما احتمالاً هرچه باقی مانده باشد را برمی‌داریم.»

در پی حمله ارتش آمریکا به سه سایت هسته‌ای در ایران در تابستان گذشته، رئیس جمهور آمریکا بارها تأکید کرده که این سایت‌ها «نابود» شده یا به طور کامل «از بین رفته» است.

روزنامه نیویورک‌ تایمز روز جمعه به نقل از چند مقام‌ آمریکایی خبر داد که وزارت دفاع این کشور به ناوگروه هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» و ناوهای همراهش دستور داده به سمت خاورمیانه حرکت کنند.

روزنامه وال‌استریت جورنال و سی‌بی‌اس نیوز هم به نقل از منابع خود این خبر را تأیید کردند.

ناو جرالد فورد بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است و ناوگروه فورد از پیشرفته‌ترین ناوهای ضربتیِ حال حاضر در دنیا محسوب می‌شود.

جنگنده‌های مستقر بر این ناو در عملیات بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا مشارکت داشتند.

دونالد ترامپ بارها به مقامات حکومت ایران هشدار داده که اگر با آمریکا به توافق نرسند، ضربۀ سختی دریافت خواهند کرد.

گراهام می‌گوید نمی‌‌توان به مردم ایران وعدۀ کمک داد، اما هیچ کاری نکرد

لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، روز جمعه در پنل ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که نمی‌توان به مردم ایران گفت «به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است» و بعد هیچ کاری انجام نداد.

اشارۀ او در این نشست پرسش و پاسخ، به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که چندین‌ بار به معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران وعده کمک داد.

گراهام بار دیگر مخالفت خود با توافق با حکومت ایران را بیان کرد و گفت هر توافقی میان ایران و آمریکا باید از سنا بگذرد و او در سنا به چنین توافقی رأی نخواهد داد.

او تأکید کرد: «مردم ایران برای جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آیت‌الله‌ها به خیابان نیامدند، بلکه برای داشتن زندگی بهتر و ایرانی بهتر به خیابان آمدند.»

این سناتور ارشد جمهوری‌خواه با تکرار اظهارات پیشین خود دربارۀ حکومت ایران ‌افزود که به نظر او «شانس» آمریکا برای همکاری با مردم ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی بیشتر از شانس همکاری با حکومت فعلی است.

گراهام به صراحت از تغییر جمهوری اسلامی از طریق اقدام نظامی سخن گفت و هشدار داد که اگر ایالات متحده به وعده‌های خود عمل نکند، بار دیگر گروه‌های نیابتی ایران بدتر از گذشته بازخواهند گشت.

او افزود که اما در صورت عمل به وعده‌ها توسط رهبری ایالات متحده در این لحظۀ تاریخی، نه تنها گروه‌های نیابتی حمایت جمهوری اسلامی را از دست خواهند داد، بلکه عربستان سعودی و اسرائیل هم می‌توانند رابطه برقرار کنند.