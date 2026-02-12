منابع نظامی آمریکا و سوریه، از تکمیل عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از پایگاه التَنف در شمال‌غربی سوریه خبر می‌دهند.

روز پنجشنبه ۲۳ بهمن‌ماه، دو مقام نظامی ایالات متحده در گفت‌وگو با رویترز این موضوع را تأیید کردند. همزمان وزارت دفاع سوریه هم اعلام کرد که با هماهنگی ارتش ایالات متحده، کنترل کامل این پایگاه استراتژیک، به نظامیان سوریه محول شده است.

به گفتۀ مقام‌های آمریکایی، نیروهای این کشور پس از ترک این پایگاه، راهی اردن شده‌اند.

خروج نظامیان ایالات متحده از پایگاه التنف، به‌دنبال توافق «نیروهای دموکراتیک سوریه» به‌رهبری شبه‌نظامیان کرد با دولت احمد الشرع، برای ادغام در ارتش و وزارت کشور سوریه اجرایی شد؛ توافقی که دهم‌ بهمن‌ماه با میانجیگری واشینگتن حاصل شد.

ایالات متحده با استقبال از این توافق، آن‌را گامی مهم در راستای اتحاد و همگرایی در سوریه، پس از سال‌ها جنگ داخلی توصیف کرد؛ جنگی که سوریه را تا آستانۀ تجزیه و فروپاشی پیش برد و بخش‌های زیادی از این کشور را به چنگ شبه‌نظامیان داعش و سایر گروه‌های تندرو انداخته بود.

پایگاه التنف در منطقۀ مرزی سوریه با اردن و عراق قرار دارد و اهمیت استراتژیک قابل توجهی دارد.

این پادگان در سال ۲۰۱۴، دوازده سال پیش،‌ در میانۀ جنگ داخلی سوریه ایجاد و به عنوان مقر کلیدی عملیات به‌رهبری آمریکا علیه شبه‌نظامیان داعش شناخته می‌شد. اما رفته‌رفته به‌دلیل موقعیتش در حاشیه مسیر دمشق به تهران، به پایگاه اصلی مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد.

دونالد ترامپ از میانۀ دورۀ اول ریاست جمهوری‌‌اش، نسبت به خارج‌کردن نیروهای آمریکایی از سوریه ابراز علاقه می‌کرد.

وال‌استریت جورنال دی‌ماه گذشته به نقل از سه مقام نظامی آمریکایی از برنامۀ دولت ترامپ برای «خروج کامل‌» نیروهای این کشور از سوریه خبر داده بود.

بر اساس بیانیه پنتاگون در تابستان گذشته، شمار سربازان آمریکایی در سوریه، به حدود یک‌هزار و پانصد تن کاهش یافته بود و حالا با تخلیۀ پادگان التنف، این تعداد، کمتر هم شد؛ موضوعی‌که در سایۀ پیوستن دولت احمد‌الشرع به ائتلاف مقابله با داعش، احتمال خروج کامل نظامیان آمریکایی از سوریه، را پررنگ تر از قبل کرده است.