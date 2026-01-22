انتظارات واشینگتن از تهران در گفتوگو با حمیدرضا عزیزی
روزی نیست که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده دربارهٔ رویکردش نسبت به ایران مورد سؤال قرار نگیرد و او دراینباره از یک سو بر موضعی سرسختانه تأکید کرده و از سوی دیگر در یکی از تازهترین اظهارنظرهایش گفته است که ایران خواهان گفتوگو است و آمریکا گفتوگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفتوگو میشود، آیا منظور مذاکره بر سر چهار خواستهٔ آمریکا پیرامون موضوع هستهای، ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی، برنامه موشکی و فعالیتهای تهران در منطقه خاورمیانه است؟ رئیسجمهور آمریکا به چه میاندیشد؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بینالملل در برلین پایتخت آلمان، را بشنوید.
