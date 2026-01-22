لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۱۶

انتظارات واشینگتن از تهران در گفت‌وگو با حمیدرضا عزیزی

انتظارات واشینگتن از تهران در گفت‌وگو با حمیدرضا عزیزی

روزی نیست که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده دربارهٔ رویکردش نسبت به ایران مورد سؤال قرار نگیرد و او در‌این‌باره از یک سو بر موضعی سرسختانه تأکید کرده و از سوی دیگر در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهایش گفته است که ایران خواهان گفت‌وگو است و آمریکا گفت‌وگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفت‌وگو می‌شود، آیا منظور مذاکره بر سر چهار خواستهٔ آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است؟ رئیس‌جمهور آمریکا به چه می‌اندیشد؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان، را بشنوید.

