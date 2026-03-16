ترامپ خواستار مشارکت کشورها در تأمین امنیت تنگه هرمز شد؛ ادامهٔ افزایش بهای نفت

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از کشورهای متحد خواسته است برای تأمین امنیت تنگه هرمز و بازگشایی این آبراه حیاتی به یک ائتلاف بینالمللی بپیوندند، اما ژاپن و استرالیا اعلام کردهاند برنامهای برای اعزام ناوهای جنگی به منطقه ندارند.
ترامپ روز یکشنبه ۲۴ اسفند به وقت آمریکا، در مسیر بازگشت از فلوریدا به واشینگتن به خبرنگاران گفت کشورهایی که به نفت خلیج فارس وابستهاند باید «از قلمرو خود محافظت کنند»، زیرا بخش بزرگی از انرژی مورد نیازشان از همین مسیر عبور میکند.
او افزود دولتش با هفت کشور برای تشکیل ائتلافی جهت تأمین امنیت تنگه هرمز گفتوگو کرده است، اما نام این کشورها را اعلام نکرد.
آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی دربارۀ کمکهای مشخصی که به دنبال آنهاست، به فایننشال تایمز گفت که خواهان کشتیهای مینروب و همچنین «افرادی است که برخی عوامل مخرب مستقر در سواحل [ایران] را از میان بردارند.»
تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور میکند، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه عملاً برای بیشتر نفتکشها بسته شده است؛ موضوعی که بازارهای جهانی انرژی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
قیمت نفت برنت نیز در معاملات روز دوشنبه همچنان بالای ۱۰۴ دلار در هر بشکه باقی مانده و در مقاطعی به ۱۰۶ دلار هم رسید.
نخستوزیر ژاپن در پارلمان این کشور گفت توکیو در چارچوب قانون اساسی صلحطلب خود تصمیمی برای اعزام ناوهای اسکورت به خاورمیانه نگرفته و همچنان در حال بررسی گزینههای ممکن است.
در استرالیا نیز یکی از اعضای کابینهٔ دولت اعلام کرد کانبرا چنین درخواستی دریافت نکرده و قصدی برای اعزام ناو به منطقه ندارد.
ترامپ همچنین از چین خواسته است برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کند و گفته است در صورت عدم همکاری پکن ممکن است سفر برنامهریزیشدهٔ خود به چین در پایان ماه جاری را به تعویق بیندازد.
ترامپ با اشاره به اینکه چین و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از ایالات متحده به جریان نفت از خلیج فارس وابسته هستند، گفت: «مایلیم پیش از آن نشست تکلیف را بدانیم.»
همزمان وزیر خارجهٔ آلمان اعلام کرد کشورش در عملیات نظامی احتمالی برای حفاظت از کشتیهای تجاری در تنگهٔ هرمز شرکت نخواهد کرد. یوهان وادهفول روز یکشنبه به شبکهٔ «آ.اِر.د» گفت آلمان قصد ندارد به بخشی فعال از جنگ با ایران تبدیل شود و دولت برلین موضعی روشن در این باره دارد.
او افزود که به باور او، امنیت در تنگهٔ هرمز تنها از راه یک راهحل مذاکرهای و گفتوگو با ایران به دست میآید. به گفتهٔ او، آلمان ترجیح میدهد پس از پایان عملیات نظامی علیه تواناییهای نظامی ایران، در روند گفتوگوها مشارکت داشته باشد.
دونالد ترامپ همچنین به متحدان اروپایی هشدار داده است که اگر در این زمینه به آمریکا کمک نکنند، آیندهٔ پیمان ناتو «بسیار بد» خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: «بسیار بهجاست کسانی که از این تنگه سود میبرند، کمک کنند تا اطمینان یابیم اتفاق بدی در آنجا رخ نمیدهد.»
وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا قرار است روز دوشنبه ۲۵ اسفند دربارهٔ جنگهای اوکراین و خاورمیانه و همچنین پیامدهای گسترش این درگیریها گفتوگو کنند.
کمیسیون اروپا میگوید مسکو از افزایش شدید قیمت سوخت پس از آغاز جنگ با ایران سود زیادی برده و تنها از محل فروش نفت روزانه حدود ۱۵۰ میلیون یورو درآمد اضافی کسب میکند.
در همین حال، درگیریها در منطقه ادامه دارد. مقامهای امارات اعلام کردند حملهٔ یک پهپاد به یک مخزن سوخت در نزدیکی فرودگاه دبی باعث آتشسوزی و توقف موقت پروازها شد. عربستان سعودی نیز از رهگیری ۳۴ پهپاد در استان شرقیهٔ این کشور در مدت یک ساعت خبر داد.
با وجود این تحولات، مقامهای آمریکایی گفتهاند انتظار دارند جنگ طی چند هفته آینده پایان یابد و در پی آن قیمت انرژی کاهش پیدا کند.
با این حال عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی، تأکید کرده است ایران برای دفاع از خود «تا هر زمانی که لازم باشد» آماده است و تهران درخواست آتشبس یا مذاکره نکرده است.
آژانس بینالمللی انرژی: بخشی از ذخایر نفت آزاد شده بلافاصله وارد بازار میشود
آژانس بینالمللی انرژی که پیشتر از آزادسازی بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری کشورهای عضو خود خبر داده بود، روز یکشنبه اعلام کرد این میزان بهزودی وارد بازار خواهد شد.
این اقدام با هدف مهار افزایش شدید قیمت نفت پس از آغاز جنگ ایران انجام میشود.
این نهاد با انتشار بیانیهای گفت ذخایر نفتی کشورهای آسیا و اقیانوسیه بلافاصله در دسترس قرار میگیرد، در حالی که ذخایر کشورهای اروپا و قاره آمریکا از پایان ماه مارس وارد بازار خواهد شد.
این توضیحات چهار روز پس از اعلام توافق برای آزادسازی این ذخایر منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، دولتها متعهد شدهاند ۲۷۱٫۷ میلیون بشکه نفت از ذخایر دولتی خود در اختیار بازار قرار دهند. همچنین ۱۱۶٫۶ میلیون بشکه از ذخایر اجباری شرکتهای نفتی و ۲۳٫۶ میلیون بشکه از منابع دیگر تأمین خواهد شد.
بخش عمده ذخایر وعده داده شده، یعنی ۱۹۵٫۸ میلیون بشکه، مربوط به کشورهای عضو در قاره آمریکا است که از این میزان ۱۷۲٫۲ میلیون بشکه از ذخایر دولتی تأمین میشود.
کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تعهد دادهاند ۱۰۸٫۶ میلیون بشکه نفت عرضه کنند که ۶۶٫۸ میلیون بشکه آن از ذخایر دولتی خواهد بود. کشورهای اروپایی نیز وعده دادهاند ۱۰۷٫۵ میلیون بشکه نفت به بازار تزریق کنند که شامل ۳۲٫۷ میلیون بشکه از ذخایر دولتی است.
طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، ۷۲ درصد از این ذخایر به صورت نفت خام و ۲۸ درصد به شکل فرآوردههای نفتی مانند بنزین و گازوئیل عرضه خواهد شد.
اقتصادهای غربی ذخایر راهبردی نفت خود را از طریق آژانس بینالمللی انرژی هماهنگ میکنند؛ نهادی که در سال ۱۹۷۴ و پس از بحران جهانی نفت تأسیس شد. اقدام اخیر ششمین بار است که این سازمان آزادسازی هماهنگ ذخایر نفتی را انجام میدهد.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، باعث اختلال در حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز در منطقه تنگه هرمز شده است. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده این اختلال نقش مهمی در افزایش قیمت جهانی نفت داشته است.
بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی، کشورهای عضو این سازمان در مجموع بیش از ۱٫۲ میلیارد بشکه ذخایر اضطراری نفت در اختیار دارند و حدود ۶۰۰ میلیون بشکه دیگر نیز در قالب ذخایر اجباری شرکتهای نفتی نگهداری میشود.