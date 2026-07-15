دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد که اگر تا هفتۀ آینده با واشینگتن به توافق نرسد، نیروگاههای این کشور هدف قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور ایالات متحده روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، به برنامۀ «گزارش ویژه» شبکۀ خبری فاکسنیوز گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، هفتۀ آینده حملات را به نیروگاهها و پلهای ایران گسترش خواهد داد.
او گفت: «هفتۀ آینده وضعشان واقعاً بد خواهد شد؛ چون نوبت نیروگاهها میرسد؛ نوبت به پلها میرسد».
دونالد ترامپ ادامه داد: «همۀ نیروگاهها و پلهایشان را نابود میکنیم؛ مگر اینکه به میز مذاکره بازگردند.»
او در عین حال بدون اشاره به جزئیات گفت که نمایندگان دو کشور در روز سهشنبه هم گفتوگو داشتهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده در گفتوگو با شبکۀ خبری فاکس افزود دور جاری حملات به ایران «تا زمانی که من بگویم، ادامه خواهد داشت».
او با تأیید اینکه ایران هنوز «تا حدی توان جنگیدن دارد»، گفت «اما چیز زیادی از آن باقی نمانده است».
رئیسجمهور آمریکا همزمان گفت که حمله به نیروگاهها و تأسیسات انرژی ایران را برای مرحلۀ آخر گذاشته است.
تهدید به نابود کردن نیروگاههای برق در کشور که به گفته کارشناسان سازمان ملل «جنایت جنگی» به شمار میرود، پس از آن مطرح میشود که در ادامه بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا و درگیریهای تازه، دونالد ترامپ روز سهشنبه، ۲۳ تیرماه، اعلام کرد که ایران بار دیگر در محاصره دریایی قرار گرفته است.
برقراری مجدد محاصره دریایی ایران پس از آن صورت میگیرد که آمریکا و ایران در روزهای اخیر دست به حملات متقابل علیه یکدیگر زدند. این حملات پس از آن آغاز شد که جمهوری اسلامی متهم شد به چند کشتی تجاری که در حال عبور از تنگهٔ هرمز بودند حمله کرده است.
ایالات متحده در آغاز جنگ و در پی بسته شدن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران اعلام کرد که بنادر ایران را در محاصره دریایی قرار میدهد، با این هدف که ایران از صادرات نفتی خود محروم شود.
اما در پی امضای تفاهمنامه موسوم به اسلامآباد در روز پنجشنبه، ۲۸ خردادماه، محاصره دریایی پایان یافت. یکی از مفاد این تفاهمنامه پایان محاصره دریایی ایران به دست آمریکا بود که بلافاصله هم اجرا شد.
تهدید حمله به زیرساختهایی چون نیروگاهها و پلها هم تهدید تازهای نیست و پیشتر بیش از سه ماه پیش رئیس جمهور آمریکا به آن متوسل شده بود.
رئیسجمهور ایالات متحده روز دوشنبه، دهم فروردینماه، هم تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی برای پایان جنگ توافق نکند، تأسیسات نفتی جزیرۀ خارگ و نیروگاههای برق ایران نابود خواهند شد.
در آن زمان این تهدید با واکنش فراوان هم در خارج از کشور و هم در داخل ایران مواجه شد، و حتی برخی از افراد سرشناس در اقدامی نمایشی و نمادین به مقابل نیروگاهها رفتند تا به عنوان سپر انسانی از حمله به زیرساختهای کشور جلوگیری کنند.