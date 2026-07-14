در ادامه بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا و درگیریهای تازه، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه، ۲۲ تیرماه، اعلام کرد که ایران بار دیگر در محاصره دریایی قرار خواهد گرفت.
او همچنین تصریح کرد که آمریکا از زمان محاصره دوباره ایران به عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد، اما ۲۰ درصد از ارزش همه محمولههای عبوری را بهعنوان هزینه دریافت میکند.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود در این باره نوشت: «تنگه هرمز باز است و با ایران یا بدون ایران باز خواهد ماند. ما در حال اعمال مجدد “محاصره ایران” هستیم؛ نامی که به آن داده شده به این دلیل است که تنها مانع ورود یا خروج کشتیها یا مشتریان ایران میشود. سایر کشورها از دسترسی عادلانه و آزاد به تنگه برخوردار خواهند بود.»
برقراری مجدد محاصره دریایی ایران پس از آن صورت میگیرد که آمریکا و ایران در روزهای اخیر دست به حملات متقابل علیه یکدیگر زدند. این حملات پس از آن آغاز شد که ایران متهم شد به چند کشتی تجاری که در حال عبور از تنگهٔ هرمز بودند حمله کرده است.
شرکت دادهای «کپلر» که با استفاده از تصاویر ماهوارهای و سایر دادهها حرکت کشتیها را رصد میکند، اعلام کرد تردد تأییدشده از تنگهٔ هرمز در روزهای شنبه و یکشنبه نسبت به مدت مشابه هفته قبل کاهش یافته و به تنها ۱۹ مورد رسیده است؛ سطحی مشابه دوره پیش از امضای توافق اولیه صلح.
در پی انتشار پست ترامپ در شبکههای اجتماعی، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، سنتکام، اعلام کرد که محاصرهٔ دریایی رفتوآمد به بنادر ایران از ساعت ۴ بعدازظهر ۲۳ تیرماه به وقت شرق ایالات متحده (نیمهشب سهشنبه به وقت ایران) از سر گرفته خواهد شد.
بر اساس پست این فرماندهی در شبکهٔ ایکس که عصر دوشنبه منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتیهایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفتوآمد میکنند، اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آبهای منطقه برای همه کشتیهایی که این محاصره را نقض نمیکنند، پشتیبانی خواهد کرد.
ایالات متحده در آغاز جنگ و در پی بسته شدن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران اعلام کرد که بنادر ایران را در محاصره دریایی قرار میدهد، با این هدف که ایران از صادرات نفتی خود محروم شود.
اما در پی امضای تفاهمنامه موسوم به اسلامآباد در روز پنجشنبه، ۲۸ خردادماه، محاصره دریایی پایان یافت. یکی از مفاد این تفاهمنامه پایان محاصره دریایی ایران به دست آمریکا بود که بلافاصله هم اجرا شد.
در بند چهارم تفاهمنامه آمده است: «بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا روند رفع محاصره دریایی خود و هرگونه اختلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز بهطور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. در طول این دوره، تردد کشتیها متناسب با بازگشت حجم ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا میشود، انجام خواهد شد.»
با این حال ادامه درگیری و بالا گرفتن تنش میان تهران و واشینگتن باعث شد که اجرای مفاد این تفاهمنامه حتی یک ماه هم دوام نیاورد و ایران بار دیگر در محاصره قرار بگیرد.
ایران و آمریکا در حالی عملا به وضعیت یک ماه پیش در جنگ بازمیگردند که در آغاز ماه جاری رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که ایران با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسیها «تا ابد» است.
دونالد ترامپ یک هفته بعد هم یعنی در روز ۱۲ تیرماه از روند گفتوگوها با تهران ابراز رضایت کرد و گفت: «فکر میکنم تقریباً با همۀ خواستههای ما موافقت کردهاند».
بهرغم روند تحولات در میان دو کشور و ناآرامی روزافزون در منطقه خلیج فارس او روز دوشنبه بار دیگر گفت که معتقد است «هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد».
رئیسجمهور آمریکا در ادامه گفت: «دو روز قبل با آنها به توافقی رسیدیم. اما ناگهان گفتند نمیتوانیم این توافق را بپذیریم. باید بیشتر در موردش حرف بزنیم».