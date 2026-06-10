ترامپ: ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرد؛ حالا باید بهای آن را بپردازد

رئیسجمهور ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۰ خرداد گفت که ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «ارتش ایران کاملاً در وضعیت آشفتهای قرار دارد. بخش زیادی از آن، مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی، عملاً دیگر وجود ندارد؛ آنها کاملاً شکست خوردهاند».
او افزود: «ایران فقط حرف میزند و عمل نمیکند. قلدر خاورمیانه مُرده است!!! آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند!!!»
دونالد ترامپ در این پیام خود توضیحی بیشتری دربارهٔ «پرداخت بها» و همچنین آیندهٔ مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نداد، اما همزمان فاکسنیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او «به صدور دستور حملات جدید علیه نیروگاهها و پلهای ایران بسیار نزدیک شده است».
رئیسجمهور آمریکا دقایقی بعد نیز در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال خطاب به رسانههایی که او آنها را «رسانههای اخبار جعلی» میخواند نوشت که محاصره دریایی بنادر ایران «موفقترین محاصره در تاریخ جنگهای دریایی» و «یک دیوار فولادی» است و «هیچ چیز از آن عبور نمیکند مگر اینکه ما بخواهیم».
او در این پیام همچنین افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمیدهد، قادر به پرداخت هزینههای نظامی یا سایر صورتحسابهای خود نیست و «بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکستخورده است».
دونالد ترامپ همزمان در گفتوگویی تلفنی با خبرنگار شبکه خبری فاکسنیوز گفت از آنجا که مذاکرات صلح پیشرفتی نداشته است، به هدف قرار دادن نیروگاهها و پلهای ایران نزدیکتر شده است.
او گفت: «ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند.»
ترامپ هنگام اجرای عملیات محدود بامداد چهارشنبه گفته بود «به پاسخ قاطع اعتقاد دارم» و همزمان تأکید کرده بود که واشینگتن و تهران به یک توافق «بسیار خوب» نزدیک بودهاند. هرچند در ادامه اشاره کرده بود که احتمالاً این توافق همچنان در دسترس خواهد بود.
شب گذشته ارتش ایالات متحده، در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در سواحل عمان، حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت.
مذاکرات بین ایران و آمریکا که پس از اعلام آتشبس در ۱۹ فروردین آغاز شده، همچنان به نتیجهٔ روشنی نرسیده و در هفتههای اخیر هیچ پیشرفتی در این مذاکرات گزارش نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت مذاکرات گفت: «با توجه به حملات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمیافتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد.»
ونس: دستیابی به توافق با ایران شاید چند هفته یا چند ماه زمان ببرد
از سوی دیگر، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد اگرچه ایالات متحده به دستیابی به توافق با ایران «بسیار نزدیک» شده اما ممکن است چند هفته یا چند ماه زمان ببرد و «قطعاً» میتواند پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر در آمریکا حاصل شود.
ونس این اظهارات را در گفتوگو با شبکه سیبیاس و قبل از عملیات آمریکا در جنوب ایران در واکنش به ساقط شدن بالگرد آمریکایی در نزدیکی سواحل عمان بیان کرد.
او تأکید کرد که این توافق، برنامه هستهای ایران را «در بلندمدت» حلوفصل خواهد کرد.
ونس افزود: «در حال حاضر احساس میکنم در موقعیتی هستیم که بتوانیم به توافقی دست یابیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده مفید باشد و واقعاً به برنامه هستهای ایران رسیدگی کند؛ نه فقط برای اکنون و نه فقط تا زمانی که دونالد ترامپ رئیسجمهور است، بلکه برای بلندمدت؛ بهگونهای که وقتی فرزندان من بزرگسال شدند، بتوانند بگویند: "ایران قرار نیست به سلاح هستهای دست پیدا کند."»
او میگوید: «این هدف سیاست ماست و فکر میکنم بسیار به تحقق این هدف نزدیک شدهایم. اما هنوز کارهایی باقی مانده که باید انجام دهیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد.»
ونس همچنین گفت که این توافق «قطعاً» میتواند پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر در آمریکا حاصل شود.
او اظهار داشت: «فکر میکنم پیش از انتخابات میاندورهای اطلاعات و تحولات زیادی روشن خواهد شد. ببینید، ممکن است توافق در هفته آینده حاصل شود، اما این احتمال هم وجود دارد که چند ماه دیگر به نتیجه برسد.»
دونالد ترامپ پیشتر زمانبندی کوتاهتری را برای دستیابی به توافق مطرح کرده بود. او بامداد سهشنبه گفت که مذاکرات با ایران در «مراحل پایانی» قرار دارد و ممکن است توافق ظرف «دو یا سه روز» حاصل شود.