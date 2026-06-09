معاون رئیسجمهور آمریکا میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل «منافع مشترک زیادی دارند»، اما در برخی موارد نیز منافعشان «از هم فاصله میگیرد».
جیدی ونس در گفتوگو با شبکهٔ فاکسنیوز که دوشنبه شب ۱۸ خرداد پخش شد، گفت در حالی که اسرائیل در قبال ایران، «آشکارا اهداف خود را دارد، هدف اصلی ایالات متحده در قبال ایران این است که اطمینان حاصل کند ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند».
او همچنین افزود که آمریکا طی یک سال و نیم گذشته، «فضای لازم» را برای دستیابی به یک توافق بلندمدت بر سر پروندهٔ هستهای ایران ایجاد کرده است.
ایران و آمریکا در یک سال و نیم گذشته چندین دور مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم انجام دادهاند که دو دور آن با جنگ به بنبست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
معاون دونالد ترامپ در این باره افزود: «اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست و و آن را دنبال خواهیم کرد».
این اظهارات پس از آن بیان میشود که با وجود درخواست رئیسجمهور آمریکا از نخستوزیر اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران، به تهران پاسخ مشابهی داد.
دونالد ترامپ پس از درخواست از دو کشور برای توقف حملات به خاک یکدیگر، در گفتوگو با شبکه ۱۲ اسرائيل گفت: «به بیبی گفتم بهتر است مراقب کارهايی که انجام میدهی باشی، چون ممکن است خيلی زود در برابر ايران تنها بمانی».
پاسخ موشکی اسرائیل به ایران و درخواست ترامپ برای توقف حملات، باعث طرح نظرات مختلف در فضای سیاسی و رسانهای اسرائیل شده است و برخی از رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو از او به شدت انتقاد کردهاند.
آمریکا به دنبال راستیآزمایی فعالیت هستهای ایران است
ونس در بخش دیگری از گفتوگو با فاکسنیوز، در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانیها در تلاشاند مذاکرهکنندگان آمریکایی را فریب دهند، پاسخی غیرمستقیم داد مبنی بر اینکه «همه همیشه سعی میکنند طرف مقابل را بازی بدهند».
به گفتهٔ او، «نگرش رئیسجمهور این است که ما باید چیزی که مطرح میشود را تأیید کنیم. یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیتآمیز است یا خیر، چیزی نیست که ایرانیها روی کاغذ مینویسند، بلکه این است که آیا آنها واقعاً برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیدهایم، رعایت میکنند یا خیر».
معاون رئیسجمهور آمریکا مشکل توافق هستهای موسوم به «برجام» که در زمان دولت باراک اوباما با ایران امضا شد را عدم «یک نظام بازرسی مناسب» خواند که به گفتهٔ او، «تضمین کند ایرانیها هرگز نتوانند سلاح هستهای بسازند».
ونس تأکید کرد که این موضوع یکی از «تفاوتهای بزرگ» میان برجام و توافقی است که دونالد ترامپ بهدنبال آن است.
او دربارهٔ رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت که اگرچه آنها قصد دارند «مأموریت رئیسجمهور را محقق» کنند، اما «در بلندمدت نیز راستیآزمایی کنیم که ایرانیها به تعهدات خود پایبند هستند. این کار آسانی نیست، اما رئیسجمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است».
ونس همچنین اظهار داشت: «ایرانیها نمیخواهند این جنگ ادامه پیدا کند؛ این به نفع آنها نیست. به نظر من آنها به پای میز مذاکره آمدهاند و برخی پیشنهادها را مطرح کردهاند. ما البته همه چیز را راستیآزمایی خواهیم کرد، اما اگر به این توافق برسیم، یک پیروزی بزرگ برای مردم آمریکا خواهد بود».
دونالد ترامپ بارها گفته که مقامات جمهوری اسلامی بسیار مشتاق توافق با ایالات متحده هستند؛ با این حال طرف ایرانی دستکم در پیامهای رسانهای این موضوع را تکذیب میکند و بر تحقق خواستههای خود بهعنوان پیششرط امضای توافق پافشاری میکند.