لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۲:۰۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

گفت‌گو با کامران متین پیرامون تلاش جدید برای شکستن بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا

گفت‌گو با کامران متین پیرامون تلاش جدید برای شکستن بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا
Embed
گفت‌گو با کامران متین پیرامون تلاش جدید برای شکستن بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا

No media source currently available

0:00 0:07:57 0:00
لینک مستقیم

مذاکرات ایران و آمریکا بر سر رفع انسداد دارایی‌های خارجی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و اختلافات هسته‌ای ظاهراً همچنان با بن‌بست روبه‌رو است. در همین حال، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز شنبه ۱۶ خرداد با آن‌چه «بسته پیشنهادی جدید» برای پیشبرد گفت‌وگوها توصیف شده، به تهران سفر می‌کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر تلاش کرده نقشی میانجی‌گرانه میان تهران و واشینگتن ایفا کند و هنوز جزئیات پیشنهاد تازهٔ پاکستان منتشر نشده است. در این باره، ارزیابی کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس، را جویا شده‌ایم.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG