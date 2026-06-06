گفتگو با کامران متین پیرامون تلاش جدید برای شکستن بنبست مذاکرات ایران و آمریکا
مذاکرات ایران و آمریکا بر سر رفع انسداد داراییهای خارجی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و اختلافات هستهای ظاهراً همچنان با بنبست روبهرو است. در همین حال، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز شنبه ۱۶ خرداد با آنچه «بسته پیشنهادی جدید» برای پیشبرد گفتوگوها توصیف شده، به تهران سفر میکند. این سفر در شرایطی انجام میشود که اسلامآباد در ماههای اخیر تلاش کرده نقشی میانجیگرانه میان تهران و واشینگتن ایفا کند و هنوز جزئیات پیشنهاد تازهٔ پاکستان منتشر نشده است. در این باره، ارزیابی کامران متین، استاد روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس، را جویا شدهایم.
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