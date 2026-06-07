پیام تازه ترامپ به تهران در میانه فشار و مذاکره چیست؟

در حالی که دونالد ترامپ می‌گوید توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدودشده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، هم‌زمان تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در منطقه جریان دارد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها را برای کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش داده است؛ آن هم در شرایطی که اسرائیل حملات خود به بیروت را ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و درگیری‌ها در خاورمیانه را با مذاکرات خود با واشینگتن حفظ کرده است. نقطه نظرات دامون گلریز، تحلیل‌گر سیاسی در لاهه هلند، را در این زمینه بشنویم.