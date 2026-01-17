دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه ۲۷ دی در گفتوگو با وبسایت «پولیتیکو» خواستار پایان دادن به ۳۷ سال حکومت علی خامنهای در ایران شد و گفت: «وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم.»
این اظهارات یک روز بعد از آن بیان شده که آقای ترامپ از «رهبری ایران» برای لغو آنچه «بیش از ۸۰۰ اعدام» در ایران در پی اعتراضات خوانده بود، تشکر کرد. همچنین این گفتوگو ساعاتی بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است که او طی آن رئیسجمهور آمریکا را مسئول بروز اعتراضات سراسری در ایران خوانده بود.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به این که کادر رهبری ایران برای اداره کشور به سرکوب و خشونت متکی هستند، گفت: «جرمی که او [خامنهای] بهعنوان رهبر مرتکب شده، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که هرگز پیش از این دیده نشده است.»
دونالد ترامپ ادامه داد: «برای سرپا نگه داشتن کشور، حتی در حالی که این کارکرد در پایینترین سطح ممکن است، رهبری باید روی اداره درست کشورش تمرکز کند، همانطور که من با ایالات متحده انجام میدهم، نه اینکه برای حفظ کنترل، مردم را هزارانهزار بکشد.»
«پولیتیکو» نوشته که این اظهارات رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده تشدید «لحن تقابلی» میان واشنگتن و تهران در مقطعی بسیار حساس برای منطقه خاورمیانه است.
آقای ترامپ در ادامه انتقادهای خود از شیوه حکومت علی خامنهای گفت: «این مرد، فردی بیمار است که باید کشورش را درست اداره کند و کشتن مردم را متوقف کند. کشور او به دلیل رهبری ضعیف، بدترین جای دنیا برای زندگی است.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز شنبه خود هرچند کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران را تأیید کرد، اما این اعتراضات را «فتنه آمریکایی» خواند. او رئیسجمهور آمریکا را مسئول این اعتراضات دانست و اعلام کرد که دونالد ترامپ «آشکارا فتنهگران را تشویق کرد».
این نخستین بار بود که حکومت ایران به کشته شدن «چند هزار نفر» از مردم اذعان میکند، هرچند مقامهای ایرانی به نقش مأموران حکومتی در کشتار معترضان هیچ اشارهای نمیکنند. پیش از این، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شمار کشتهشدگان را «تنها چند صد نفر» اعلام کرده بود و عامل آن را «تروریستهای مسلح» عنوان کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، هفته گذشته اعلام کرد که تا به حال کشته شدن بیش از سههزار و ۴۰۰ معترض ثبت شده است اما هشدار داد که تعداد دقیق قربانیان بسیار بیشتر است.
این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی از ایران همچنین از زخمی شدن هزاران نفر بر اثر خشونت مأموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهند.