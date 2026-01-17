رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ دی با تأیید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، رئیسجمهور آمریکا را مسئول این اعتراضات دانست و اعلام کرد که دونالد ترامپ «آشکارا فتنهگران را تشویق کرد».
او در یک سخنرانی عمومی همچنین مدعی شد که «ملت ایران» کمر «فتنه» را شکست و خواستار آن شد که «کمر فتنهگر را هم بشکند».
رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که بنا ندارد کشور را به سوی جنگ ببرد اما «مجرمان داخلی» را هم رها نخواهد کرد.
علی خامنهای اعتراضات گسترده در ایران را «فتنهٔ آمریکایی» خواند و با ادعای خاموش کردن آن و اینکه «آمریکا باید پاسخگو باشد»، تأکید کرد: «ما بنا نداریم کشور را به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم.»
پیشتر ۲۳ دیماه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی تهدیدهایش مبنی بر اعدام معترضان بازداشتی را عملی کند، با «برخورد بسیار جدی» ایالات متحده روبهرو خواهد شد. او یک روز بعد اعلام کرد که مطلع شده ایران اجرای احکام اعدام را لغو کرده و کشتار معترضان متوقف شده است.
آقای ترامپ شامگاه جمعه هم نوشت: «من احترام زیادی برای این واقعیت قائل هستم که تمام اعدامهای برنامهریزیشده، که قرار بود دیروز انجام شوند (بیش از ۸۰۰ مورد)، توسط رهبری ایران لغو شدهاند. ممنون!»
رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات امروز خود همچنین گروهی از معترضان را کسانی توصیف کرد که با اسرائیل و سرویسهای اطلاعاتی ارتباط نداشتند اما «با دروغها هیجانزده شده بودند» و افزود: «این دسته هم چند هزار نفر را به قتل رساندند.»
این نخستین بار است که حکومت ایران به کشته شدن «چند هزار نفر» از مردم اذعان میکند، هرچند به نقش مأموران حکومتی در کشتار معترضان هیچ اشارهای نمیکنند. پیش از این، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شمار کشتهشدگان را «تنها چند صد نفر» اعلام کرده بود و عامل آن را «تروریستهای مسلح» عنوان کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود به طیفهای سیاسی داخل کشور هشدار داد که اجازه نمیدهد به «رؤسای کشور، رئیسجمهور و دیگران در چنین شرایط مهم بینالمللی و داخلی اهانت بشود».
او همچنین با اذعان به وضعیت بد اقتصادی کشور گفت: «وضع اقتصادی وضع خوبی نیست و معیشت مردم واقعاً مشکل دارد.» او خواستار اقدام دولت برای تأمین کالاهای اساسی شد.