دونالد ترامپ: خودم را قانع کردم که به ایران حمله نکنیم

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید خودش را «قانع کرده» که دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل سرکوب اعتراضات نزند.

او روز جمعه ۲۶ دی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مقام‌های کشورهای عربی و اسرائیل او را قانع کردند که به ایران حمله نکند، گفت: «کسی من را قانع نکرد. من خودم را قانع کردم. آنها [مقام‌های ایران] برنامه‌ریزی کرده بودند ۸۰۰ نفر را اعدام کنند. اما این کار را نکردند.»

روز پنجشنبه رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که چند کشور عربی خاورمیانه با مذاکرات فشرده دولت آمریکا را متقاعد کرده‌اند که حمله به ایران رخ ندهد. خبرگزاری رویترز نوشت این کشورها به واشینگتن گفتند که هرگونه حمله، پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای کل منطقه خواهد داشت و خود ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین گزارش‌های دیگر حاکی از آن بود که نخست‌وزیر اسرائیل از آقای ترامپ خواسته است حمله نظامی به ایران را به تعویق بیاندازد.

رئیس‌جمهور آمریکا از زمان آغاز اعتراضات در ایران چند بار تهدید کرد که اگر مقام‌های ایرانی معترضان را بکشند، آمریکا مداخله نظامی خواهد کرد.

او همچنین روز ۲۳ دی‌ماه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تهدیدهایش مبنی بر اعدام معترضان بازداشتی را عملی کند، با «برخورد بسیار جدی» ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.

با این حال او یک روز بعد اعلام کرد که مطلع شده ایران اجرای احکام اعدام را لغو کرده و کشتار معترضان متوقف شده است.

«تشکر» از رهبری ایران برای لغو اعدام‌ها

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین روز جمعه از «رهبری ایران» برای آنچه لغو «بیش از ۸۰۰ اعدام» خواند، تشکر کرد.

او جمعه ۲۶ دی با انتشار پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «من برای این اقدام که همهٔ اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده که قرار بود دیروز انجام شوند (بیش از ۸۰۰ مورد) توسط رهبری ایران لغو شده‌اند، احترام زیادی قائلم. سپاسگزارم!»

روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تحت فشار دونالد ترامپ، اجرای ۸۰۰ حکم اعدام را متوقف کرده است.

کارولین لویت در عین حال اعلام کرد همه گزینه‌ها دربارهٔ ایران در صورت ادامه سرکوب و کشتار، همچنان باقی مانده است. این موضع چند ساعت بعد توسط نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل نیز تکرار شد.

پیش از این مرکز رسانه قوه قضاییه ایران تنها گزارش‌ها دربارهٔ صدور حکم اعدام برای عرفان سلطانی، معترض جوانی که خانوادهٔ او این خبر را در اختیار سازمان‌های حقوق بشری گذاشته بودند، تکذیب کرد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد این گزارش‌ها «خبرسازی رسانه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین» بوده و عرفان سلطانی «در حال حاضر در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شود».

بر اساس این گزارش، عرفان سلطانی ۲۰ دی ماه و در جریان اعتراضات بازداشت و «اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تفهیم شده است».

مرکز رسانه قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرد که در صورت «احراز اتهام وی در دادسرا و صدور حکم قانونی در دادگاه صالحه، مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون حبس خواهد بود و اساساً مجازات اعدام برای چنین اتهامی در قانون وجود ندارد.»

این گزارش در حالی منتشر شده که پیش از این خانوادهٔ این جوان به نهادهای حقوق بشری گفته بودند که مقامات قضایی به آنها اطلاع دادند که حکم اعدام او «صادرشده و قطعی» است و چهارشنبه، ۲۴ دی اجرا خواهد شد.

اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه ایران پس از هشدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مقامات جمهوری اسلامی دربارهٔ اعدام معترضان صادر شد.