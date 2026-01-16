استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا میگوید واشینگتن در قبال ایران، راه حل دیپلماتیک را به برخورد نظامی ترجیح میدهد.
نمایندۀ ویژه رئیس جمهور آمریکا که پنجشبه ۲۵ دیماه در کنفرانس سالانۀ «شورای اسرائیلی- آمریکایی» در فلوریدا شرکت کرده بود، در یک برنامۀ پرسش و پاسخ هم شرکت کرد و در بخشی از این گفتوگو هم به سؤالاتی در مورد اعتراضات جاری ایران پاسخ داد.
به گزارش یورونیوز و هاآرتص، استیو ویتکاف ابتدا در پاسخ به سؤال مجری برنامه دربارۀ منظور رئیسجمهور ایالات متحده از پیامش خطاب به مردم ایران، مبنی بر «در راه بودن کمک» گفت: «دونالد ترامپ در واقع به مقامهای ایران هشدار داد».
بر اساس فیلم کامل این جلسه، نمایندۀ ویژه رئیس جمهور آمریکا تأیید میکند که روز چهارشنبه ۲۴ دیماه، بهدستور دونالد ترامپ پیامی را برای مقامهای ایرانی ارسال کرده و در آن، برخی نگرانیها، از جمله «کشتهشدن معترضان و شایعات مربوط به احتمال اعدام و دار زدن گسترده بازداشتیها» را مطرح کرده است.
آقای ویتکاف در ادامه گفت: «این اقدامات، همانطور که رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد، متوقف شده است».
رئیسجمهوری ایالات متحده روز سهشنبه ۲۳ دیماه،با اعلام اینکه «کمک در راه است»، از معترضان ایرانی خواسته بود به اعتراضات خود ادامه دهند.
دونالد ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، وضعیت ایران را «منزجرکننده» خوانده و گفته بود: «میهنپرستان ایرانی به اعتراض ادامه دهید. نهادهای خود را در دست بگیرید! نام قاتلان و ناقصان حقوق را ثبت و حفظ کنید. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت».
رئیسجمهور ایالات متحده با تأکید بر لغو تمام دیدارها با مقامهای ایرانی «تا زمانی که کشتار بیمعنای معترضان متوقف شود»، خطاب به مردم ایران نوشته بود «کمک در راه است».
در بخش دیگری از برنامۀ پرسشوپاسخ کنفرانس سالانۀ «شورای اسرائیلی- آمریکایی»، مجری برنامه به نقل از شبکه خبری فاکس، دربارۀ «اعزام تجهیزات نظامی و نفرات به منطقه» پرسید.
استیو ویتکاف در پاسخ تأکید کرد که واقعاً به دستیابی به راهحلی «دیپلماتیک» امیدوار است.
نمایندۀ ویژه دونالد ترامپ در توضیح این موضوع گفت: «چهار مسئله مهم وجود دارند؛ غنیسازی هستهای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً دوهزار کیلوگرمی اورانیوم غنیشدهای که ایران با هر درجهای از خلوص، بین ۳.۶۷ درصد تا ۶۰ درصد در اختیار دارد، و حمایت تهران از گروههای نیابتیاش».
استیو ویتکاف افزود ایران با مشکلاتی جدی و وضعیت اسفبار اقتصادی روبروست. او ادعا کرد که «آنها شانزده ساعت در روز آب ندارند و برق هم ۱۲ ساعت در روز قطع است». ویتکاف با اشاره به اینکه تورم هم در ایران از ۵۰ درصد عبور کرده، تأکید کرد که جمهوری اسلامی با «مشکلات زیاد و جدیای» دستبهگریبان است.
نمایندۀ ویژه دونالد ترامپ نتیجه گرفت که: «اگر آنها بخواهند بار دیگر به جامعه جهانی بازگردند، باید بتوانیم چهار موضوع بالا را از طریق دیپلماسی حلوفصل کنیم و این راه حل فوقالعادهای خواهد بود».
او همزمان هشدار داد که «گزینۀ خوب دیگری وجود ندارد».
در پی انتشار پیام رئیسجمهور آمریکا در غروب ۲۳ دیماه، بسیاری در داخل و خارج ایران، از احتمال بسیار بالای برخورد نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی سخن میگفتند و گزارشهایی هم از جابجایی نیروهای آمریکایی در منطقه و بخصوص پایگاه هوایی العدید در قطر، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه منتشر شد.
ایران هم در چند نوبت حریم هوایی خود را محدود کرده و یا برای ساعاتی بهطور کامل بست.
با وجود این رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که توانسته جلوی اعدام «هشتصد معترض بازداشتی» را بگیرد. موضوعی که به منتفی شدن دستکم موقت برخورد نظامی واشینگتن با جمهوری اسلامی تعبیر شد.
استیو ویتکاف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ایرانیانی که خواهان سقوط جمهوری اسلامی هستند چه پیامی دارد، گفت: «آنها بینهایت شجاع هستند و ما در کنار آنها میایستیم». پیامی مشابه پیام دونالد ترامپ و چندین سناتور و عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، طی روزهای اخیر.