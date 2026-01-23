دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره آمار «قابل اعتماد» از تعداد کشتهشدگان در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران از «عدد دقیق» ابراز بیاطلاعی کرد، اما تأکید کرد که «خیلیها را کشتهاند».
ترامپ که پنجشنبه، دوم بهمنماه، در راه بازگشت از سفر سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، تأکید کرد که «هیچکس» عدد واقعی را نمیداند، اما «خیلیها را کشتهاند و... ما دقیقاً مشخص خواهیم کرد که چند نفر کشته شدهاند».
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین بدون اشاره به منبع به عدد ۲۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت که «از خیلی تا ۲۰ هزار نفر تفاوت زیاد است».
اشاره دونالد ترامپ میتواند به تخمین گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره کشتهشدگان در سرکوب اخیر به دست جمهوری اسلامی باشد که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد.
بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشت که تعداد کشتهشدگان در اعتراضات گسترده دیماه ممکن است از ۲۰ هزار تن هم بگذرد.
در حال حاضر سازمانهای حقوق بشری از جمله هرانا مستقر در خارج از ایران حدود پنج هزار کشتهشده در اعتراضات اخیر را تأیید و راستیآزمایی کردهاند و همزمان از ادامه تلاش برای بررسی هویت هزاران کشته دیگر خبر دادهاند.
دونالد ترامپ در گفتوگوی خود با خبرنگاران در هواپیمای شخصیاش همچنین بار دیگر به موضوع اعدام ۸۳۷ نفر «بیشتر مرد جوان» اشاره کرد که به گفته او در پی تهدید رئیس جمهور آمریکا ایران از آن عقبنشینی کرده و اصلا اعدام آنها را «لغو کرده، نه این که عقب بیندازد، لغو کرده است».
این در حالی است که در روزهای اخیر بار دیگر اخباری از ایران به بیرون درز کرده که حاکی از اعدام معترضان است؛ موضوعی که گرچه به دلیل سانسور شدید و خاموشی اینترنت توسط رادیوفردا قابل راستیآزمایی نیست، اما با سابقه جمهوری اسلامی در پی بحرانهای گذشته همخوانی دارد.
رئیسجمهور آمریکا از زمان آغاز اعتراضات در ایران در دیماه که با اعتراض بازاریان و کسبه به افزایش قیمت دلار شروع شد چند بار تهدید کرد که اگر مقامهای ایرانی معترضان را بکشند، آمریکا مداخله نظامی خواهد کرد.
او همچنین روز ۲۳ دیماه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تهدیدهایش مبنی بر اعدام معترضان بازداشتی را عملی کند، با «برخورد بسیار جدی» ایالات متحده روبهرو خواهد شد؛ اما خود او یک روز بعد اعلام کرد که مطلع شده ایران اجرای احکام اعدام را لغو کرده و کشتار معترضان متوقف شده است.
ترامپ: نیروی بزرگی را به سمت ایران روانه کردهایم
دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه همچنین اعلام کرد که نیروهای نظامی بزرگ ایالات متحده شامل ناوگان کشتیهای جنگی به سمت ایران در حرکت است.
او گفت: «شاید مجبور نشویم از آن استفاده کنیم… ما کشتیهای زیادی را به آن سمت میفرستیم، فقط برای احتیاط. ما یک ناوگروه بزرگ را به آن سمت گسیل کردهایم و خواهیم دید چه میشود.»
آقای ترامپ ادامه داد: «ما نیروی بزرگی را به سمت ایران روانه کردهایم. ترجیح میدهم هیچ اتفاقی نیفتد، اما آنها را خیلی دقیق زیر نظر داریم.»
ساعتی پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود که تجهیزات نظامی آمریکا شامل ناوهای جنگی، از جمله ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن»، چند ناوشکن و جنگندهها، از هفته گذشته حرکت خود را از منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردهاند و بهزودی به خاورمیانه میرسند.
در بحبوحه اعتراضات گسترده دیماه که به بیش از ۱۳۰ شهر کوچک و بزرگ در ایران سرایت کرد و به دلیل گستردگی واکنش مرگبار حکومت را بهشکلی بیسابقه به دنبال داشت، رئیسجمهور آمریکا در چند پیام از معترضان خواست که در خیابانها پایداری کنند، چرا که «کمک در راه است».
بعداً در روز جمعه ۲۶ دی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مقامهای کشورهای عربی و اسرائیل او را قانع کردند که به ایران حمله نکند، گفت: «کسی من را قانع نکرد. من خودم را قانع کردم. آنها [مقامهای ایران] برنامهریزی کرده بودند ۸۰۰ نفر را اعدام کنند. اما این کار را نکردند.»