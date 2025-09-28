دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، یک روز پیش از دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه حاصل شود و گفت «یک فرصت واقعی برای عظمت در خاورمیانه» وجود دارد.

ترامپ جزئیات مشخصی از توافق احتمالی آتش‌بس در برابر آزادی گروگان‌ها در غزه ارائه نداد، اما جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به شبکه «فاکس نیوز» گفت مقامات ارشد آمریکا درگیر مذاکراتی «بسیار پیچیده» با رهبران اسرائیلی و عرب هستند.

آقای ترامپ روز یکشنبه ۶ مهر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما یک فرصت واقعی برای عظمت در خاورمیانه داریم. همه آماده‌اند برای اتفاقی ویژه، برای اولین بار در تاریخ. ما این کار را به سرانجام خواهیم رساند.»

به گفته مقامات دولت آمریکا، دونالد ترامپ قرار است روز دوشنبه در کاخ سفید با نتانیاهو دیدار کند تا چارچوبی برای یک توافق به دست آید.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود مذاکرات دربارهٔ غزه با کشورهای خاورمیانه فشرده است و اسرائیل و گروه افراطی حماس از این گفتگوها آگاه هستند و این مذاکرات تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

جی.دی. ونس نیز نسبت به موفقیت مذاکرات جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: «من نسبت به موقعیتی که الان داریم، بیشتر از هر زمان دیگری در چند ماه گذشته خوش‌بین هستم، اما باید واقع‌بین بود، چنین اموری می‌تواند در آخرین لحظه از مسیر خود خارج شود.»

او اعلام کرد طرح آمریکا سه مؤلفه اصلی دارد: بازگرداندن همه گروگان‌ها، پایان دادن به تهدید حماس علیه اسرائیل و افزایش کمک‌های بشردوستانه در غزه.

معاون دونالد ترامپ اضافه کرد: «فکر می‌کنم ما به تحقق هر سه هدف بسیار نزدیک هستیم.»

این اظهارات همزمان با گردهمایی رهبران بین‌المللی در سازمان ملل در نیویورک مطرح شد، جایی که ایالات متحده یک طرح صلح ۲۱ بندی برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دوساله غزه میان اسرائیل و حماس ارائه کرد.

«قطع ارتباط» حماس با دو گروگان

از سوی دیگر گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، روز یکشنبه اعلام کرد که ارتباط خود را با دو گروگان اسرائیلی در غزه از دست داده است و از اسرائیل خواست نیروهایش را عقب بکشد و حملات هوایی را برای ۲۴ ساعت متوقف کند تا نیروهای حماس بتوانند گروگان‌ها را پیدا کنند.

ارتش اسرائیل به این خواسته واکنش نشان نداد اما اعلام کرد که برنامه‌ای برای توقف پیشروی‌های خود ندارد و در بیانیه‌ای از همه ساکنان بخش‌هایی از شهر غزه از جمله محله صبرا خواست منطقه را تخلیه کنند. این بیانیه افزود که قرار است اهداف حماس را مورد حمله قرار دهد و ساختمان‌هایی در آن ناحیه را ویران کند.

خبرگزاری رویترز می‌گوید سرنوشت این دو گروگان که در داخل اسرائیل بازتاب گسترده‌ای دارد، می‌تواند بر دیدار روز دوشنبه رهبران آمریکا و اسرائیل سایه بیفکند.

اسرائیل حمله زمینی گسترده‌ای به شهر غزه آغاز کرده و محله‌های کامل را با خاک یکسان ساخته و صدها هزار فلسطینی را وادار به ترک خانه‌ها و رفتن به اردوگاه‌های موقت کرده است.

بنیامین نتانیاهو این عملیات را را تلاشی برای نابودی کامل حماس در آخرین پایگاهش توصیف کرده است.

حماس که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و تعدادی دیگر از کشورها گروه تروریستی شناخته می‌شود، روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۱ تن را به گروگان گرفت. ۴۸ تن از این گروگان‌ها هنوز در غزه هستند و دولت اسرائیل می‌گوید بیست نفر از آنها زنده‌اند.

اسرائیل در واکنش، حدود دو سال است که حملات گسترده‌ای به نوار غزه می‌کند که به گفته مقام‌های حماس تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۶۶ هزار فلسطینی شده است.

این کشور با فشار فزاینده بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ غزه مواجه است و شاهد آن بوده که تعدادی از متحدان غربی‌اش در روزهای اخیر کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.