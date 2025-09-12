دونالد ترامپ: مظنون تیراندازی به چارلی کرک «با اطمینان بالا» در بازداشت است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه ۲۱ شهریور «با اطمینان بالا» اعلام کرد که مظنون قتل چارلی کرک دستگیر شده است.

بازرسان فدرال و مقامات ایالتی روز پنجشنبه عکس‌ها و ویدئویی از فردی که به اعتقاد آن‌ها مسئول این حادثه است، منتشر کردند. کرک در حالی که برای جمعیتی در محوطه دانشگاه یوتا ولی صحبت می‌کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

او یک فعال محافظه‌کار بود که به یک نیروی سیاسی قدرتمند در میان جمهوری‌خواهان جوان تبدیل شد و در دانشگاه‌ها حضوری ثابت داشت، جایی که بحث‌های گاه تندی را در مورد مسائل اجتماعی به راه می‌انداخت.

مقامات گفتند که بیش از هفت هزار سرنخ از قتل او به دست آمده است. آن‌ها هنوز نام مظنون را اعلام نکرده‌اند یا انگیزه‌ای برای این قتل، که جدیدترین خشونت سیاسی در ایالات متحده است، ذکر نکرده‌اند.

اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، روز پنجشنبه همراه با کَش پتل، رئیس اف‌بی‌آی، در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نمی‌توانیم بدون کمک مردم کار خود را انجام دهیم».

ویدئویی که آنلاین به اشتراک گذاشته شد

چارلی کرک، متحد نزدیک دونالد ترامپ، که نقش مؤثری در بسیج رأی‌دهندگان جوان جمهوری‌خواه داشت، در حال صحبت با یک میکروفون دستی بود که هدف گلوله قرار گرفت.

کرک در حالی که خون از سمت چپ گردنش فوران می‌کند، دست راستش را بالا ‌می‌آورد. تماشاگران مبهوت جیغ می‌زنند و سپس شروع به فرار می‌کنند.

این حمله که در روز روشن و در حالی که کرک در مورد مسائل اجتماعی صحبت می‌کرد، انجام شد، در ویدئوهای وحشتناکی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند، ضبط شده است.

کرک در حال پاسخگویی به پرسش‌هایی در مورد خشونت با اسلحه بود که هدف قرار گرفت.

به گفتهٔ مقام‌های محلی، تیرانداز، که بازپرسان معتقدند به دلیل ظاهر دانشجویی‌اش در میان جمعیت دانشگاه قایم شده بود، از پشت بام یک گلوله شلیک کرد. ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که مظنون سپس از میان چمن‌ها و خیابان عبور می‌کند و بعد ناپدید می‌شود.

رابرت بولز، مأمور ارشد اف‌بی‌آی در سالت لیک سیتی، گفت: «می‌توانم به شما بگویم که این یک رخداد هدفمند بود».

ترامپ که در محکومیت خشونت به دموکرات‌ها پیوسته است، گفت که مدال آزادی ریاست‌جمهوری، بالاترین مدال غیرنظامی در ایالات متحده، را به کرک اعطا خواهد کرد.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و همسرش، اوشا، روز پنجشنبه در سالت لیک سیتی با خانوادهٔ کرک دیدار کردند. ونس در شبکهٔ ایکس، خاطراتی از دوستی خود با کرک منتشر کرد که به پیام‌های اولیه در سال ۲۰۱۷، از طریق نامزدی ونس برای سنا و انتخابات ۲۰۲۴ برمی‌گردد.

ونس نوشت: «بسیاری از موفقیت‌هایی که در این دولت داشته‌ایم، مستقیماً به توانایی چارلی در سازماندهی و تشکیل جلسه برمی‌گردد. او نه تنها به ما در پیروزی سال ۲۰۲۴ کمک کرد، بلکه به ما در تشکیل کل دولت نیز کمک کرد».

تابوت کرک با هواپیمای ایر فورس-۲ از یوتا به فینیکس، جایی که سازمان جوانان سیاسی غیرانتفاعی او، «ترنینگ پوینت یو اس ای»، مستقر است، منتقل شد.

آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که قصد دارد در مراسم خاکسپاری کرک شرکت کند. جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.