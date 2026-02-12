دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعد از دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل که روز چهارشنبه، ۲۲ بهمن، پشت درهای بسته انجام شد، اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به توافق است.

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، دیدار با بنیامین نتانیاهو و دیگر نمایندگان دولت اسرائیل در واشینگتن را «بسیار خوب» توصیف کرد، اما در عین حال افزود: «هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشد، جز این‌‌که من اصرار کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه.»

آقای ترامپ افزود به نخست‌وزیر اسرائیل گفته است که اگر چنین توافقی حاصل شود، «این گزینه ترجیح ما خواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا اضافه کرد اگر توافق با ایران حاصل نشود، «باید دید نتیجه چه خواهد شد.»

دونالد ترامپ با اشاره به حملات آمریکا در ابتدای تیرماه سال جاری به تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد: «بار قبل، ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات «چکش نیمه‌شب» هدف قرار گرفت. و این برای آن‌ها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنند.»

به نوشتهٔ رسانه‌های داخل آمریکا، بنیامین نتانیاهو برای هفتمین دیدار خود با رئیس‌جمهور آمریکا در یک سال گذشته به این سفر رفته بود تا بخواهد که در هر توافقی برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم گنجانده شود.

این نکته‌ای است که نتانیاهو هم خود در بیانیه‌ای پیش از سفر بر آن تأکید کرده بود، و دولت ترامپ هم از ابتدا آن را در کنار شرایط دیگر مربوط به برنامه هسته‌ای با تهران مطرح کرده بود.

در خبرها آمده بود که نخست‌وزیر اسرائیل حتی سفری ازپیش‌تعیین‌شده را جلو انداخته و زودتر به آمریکا رفته است که تا پیش از مذاکره دوباره آمریکا با ایران موضع خود را برای دونالد ترامپ کاملا روشن کند.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید تأکید کرده است که امنیت کشورش اولویت اصلی او در مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران است.

در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است: «نخست‌وزیر بر نیازهای امنیتی دولت اسرائیل در ارتباط با مذاکرات پافشاری کرد» و افزوده شده که دو طرف توافق کردند «هماهنگ باشند و در تماس باقی بمانند.»

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دیدار نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور آمریکا حدود سه ساعت طول کشید.

رئیس‌جمهور آمریکا در کنار تأکید بر مذاکره و توافق هر بار اضافه کرده است که در صورت نرسیدن به توافق سایهٔ تهدید حمله نظامی بر سر جمهوری اسلامی خواهد بود.

در همین زمینه، وب‌سایت اکسیوس و شبکهٔ ۱۲ اسرائیل روز سه‌شنبه به نقل از او نوشته بودند که در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا در صورت شکست مذاکرات با ایران، برای اقدام نظامی آماده باشند.

پیشتر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه رزمی همراه آن که در آسیای شرقی مستقر بود، به سمت خاورمیانه حرکت کردند و در جنوب دریای هرمز و در محدوده عملیاتی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، مستقر شدند.

بررسی رویترز از تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، شمار هواپیماها و دیگر تجهیزات نظامی در سراسر منطقه افزایش یافته است.

مقامات حکومت جمهوری اسلامی در مقابل، دست‌کم در اظهارنظرها و بیانیه‌های عمومی و رسمی، تأکید کرده‌اند که تنها درباره برنامه هسته‌ای گفت‌وگو می‌کنند و موشک‌های بالستیک و به طور کلی فعالیت موشکی ایران چون «جنبه دفاعی دارد» هرگز موضوع مذاکره نخواهد بود.

عباس عراقچی، وزیر خارجه، روز چهارشنبه برای چندمین بار گفت که تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی ایران «موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود».