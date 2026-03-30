رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه، دهم فروردین‌ماه، تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی برای پایان جنگ توافق نکند، تأسیسات نفتی جزیرۀ خارک و نیروگاه‌های برق ایران نابود خواهند شد.

دونالد ترامپ یک روز پس از تأکید بر این‌که دستیابی به توافق، به‌سرعت و تا پایان همین هفته امکان‌پذیر است، با انتشار مطلبی روی شبکۀ اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشل» نوشت که ایالات متحده درگیر «گفت‌وگوهایی جدی» با یک «رژیم منطقی‌تر» در تهران است.

رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر این‌که «پیشرفت زیادی حاصل شده»، پیامش را با هشداری تند ادامه داد.

دونالد ترامپ نوشت: «اما اگر به‌هر دلیلی، سریعاً به توافق نرسیم، که البته احتمالاً خواهیم رسید، و اگر تنگۀ هرمز بلافاصله باز نشود، حضورمان در ایران را با منفجر و به‌کلی نابود کردن همۀ نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت و [تأسیسات] جزیرۀ خارک (و چه‌بسا تأسیسات آب شیرین‌کن‌شان) به پایان خواهیم برد؛ اقداماتی که تاکنون، تعمداً از آنها پرهیز کرده‌ایم».

رئیس‌جمهور ایالات متحده یکشنبه‌شب در هواپیمای ریاست جمهوری و در مسیر بازگشت به واشینگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده از طریق جنگی که یک ماه پیش به همراه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد، توانسته به «تغییر رژیم» در ایران دست یابد.

دونالد ترامپ با اشاره به تعدادی از سران و چهره‌های مهم جمهوری اسلامی که در این یک ماه کشته شده‌اند، رهبری جدید ایران را «به مراتب منطقی‌تر» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «با گروه کاملاً متفاوتی سر و کار داریم که پیشتر با هیچ‌کس صحبت نکرده بودند. گروه کاملاً متفاوتی است. بنابراین از نظر من، تغییر رژیم رخ داده است».

طی روزها و هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ بارها مدعی گفت‌وگو با گروهی جدید از رهبران ایران شده و دست‌کم یک بار پیش از این هم گفته است که تغییر رژیم در ایران رخ داده است. ادعای مذاکره با گروهی جدید در حکومت ایران موضوعی است که سردرگمی زیادی را به‌ دنبال داشته است.

در این میان، در مواردی حتی نام‌هایی چون محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم مطرح شده‌اند. آقای قالیباف اما بارها هرگونه مذاکره با ایالات متحده را رد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از معدود مقام‌های عالی‌رتبه‌ای است که در یک ماه گذشته از کشته شدن در حملات هدفمند اسرائیل جان سالم به در برده است.

از سوی دیگر برخی ناظران هم با توجه به پیشینۀ آقای قالیباف به‌عنوان یکی از چهره‌های سرشناس اصولگرایان تندرو در ایران، احتمال گفت‌وگوی او با آمریکا را بعید دانسته‌اند.

دونالد ترامپ پیشتر هم ضرب‌الاجل‌هایی برای حمله به نیروگاه‌های برق ایران اعلام کرده بود؛ اما دو بار، آنها را تمدید کرد و بر اساس تازه‌ترین مورد، به ایران تا دوشنبۀ آینده فرصت داده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر چندین بار هم از احتمال در اختیار گرفتن نفت ایران و اشغال جزیرۀ خارک صحبت کرده است؛ موضوعی‌که با ورود ناو آبی-خاکی تریپولی و نزدیک به سه‌هزار تفنگدار دریایی به منطقۀ عملیاتی سنتکام، جدی‌تر شده است.

اعزام بخشی از نیروهای لشکر ۸۲ هوابرد ایالات متحده به منطقه هم، به‌گمانه‌زنی‌ها دربارۀ افزایش احتمال عملیات زمینی دامن زده است؛ عملیاتی که به گفتۀ تحلیلگران نظامی می‌تواند برای دستیابی به ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شدۀ ایران یا حضور در نوار ساحلی جنوبی ایران با هدف تضمین رفت و آمد آزاد در تنگۀ هرمز انجام شود.

در هفته‌های گذشته، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ایجاد شیوه‌ای برای دریافت تعرفۀ عبور کشتی‌های بین‌المللی از این آبراه حیاتی صحبت کرده‌اند؛ موضوعی که واکنش تند و منفی ایالات متحده را هم به‌دنبال داشته است.

ترامپ «چند ابزار برای جلوگیری از کنترل دائمی تنگه هرمز به دست ایران دارد»

وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به همین مسئله واکنش نشان داد و گفت که دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به کنترل دائمی تنگه هرمز، «چند گزینه و ابزار در اختیار دارد».

مارکو روبیو در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی با اشاره به سخنان اخیر مقامات جمهوری اسلامی گفت: «آن‌ها تهدید می‌کنند که می‌خواهند کنترل دائمی تنگه هرمز را به دست بگیرند و عوارض دریافت کنند و از این جور حرف‌ها».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد که «اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد».

او در ادامه گفت که دونالد ترامپ برای جلوگیری از چنین اتفاقی چند گزینه و ابزار در اختیار دارد، اما از ذکر جزئیات این گزینه‌ها خودداری کرد.

روبیو که از زمان عضویتش در سنای آمریکا از منتقدان جدی جمهوری اسلامی بوده، در توضیح موضع دولت ترامپ گفت که «تک‌تک گروه‌های تروریستی منطقه» با جمهوری اسلامی در ارتباط هستند، از حماس تا حزب‌الله و حوثی‌ها؛ و «رد هر چه بی‌ثباتی در منطقه است به رژیم ایران می‌رسد».

او در ادامه گفت که اگر تهران خود در گذشته برای پرداختن به این مسائل قدم پیش گذاشته بود هرگز کار به این‌جا نمی‌کشید.

روبیو همچنین خطاب به مردم آمریکا اهداف مورد نظر دولت ترامپ برای جنگ با ایران را چنین برشمرد: «نابودی نیروی هوایی و نیروی دریایی، ویران کردن کارخانه‌های تسلیحات و همین طور متوقف کردن موشک‌های بالستیک ایران».

به گفتهٔ وزیر خارجه آمریکا، ارتش این کشور در انجام تمام این اهداف تا حد زیادی «موفق» بوده و از برنامه خود جلو است و جنگ به‌زودی به پایان می‌رسد.