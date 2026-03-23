رئیسجمهور آمریکا عصر دوشنبه سوم فروردین با انتشار پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، گفت که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای» در مورد حلوفصل خصومتها در خاورمیانه داشتهاند.
دونالد ترامپ نوشت که بر اساس «فضای کلی و لحن این گفتوگوها» به «وزارت جنگ» دستور داده است هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت «پنج روز» به تعویق بیندازد، «مشروط به موفقیت نشستها و مذاکرات جاری».
او افزود که این گفتوگوها «در طول هفته ادامه خواهد داشت».
آقای ترامپ همچنین به شبکه خبری سیانبیسی گفت که مذاکرات با مقامهای ایرانی «بسیار فشرده» بوده و او همچنان امیدوار است «به چیزی بسیار اساسی دست یابد».
رئیسجمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که آنچه در ایران در حال وقوع است را میتوان «تغییر رژیم» توصیف کرد.
دونالد ترامپ در گفتوگوی دیگری با «فاکس نیوز» نیز گفت ایران «تمایل شدیدی برای رسیدن به توافق دارد و این اتفاق میتواند ظرف پنج روز یا کمتر رخ دهد».
او گفت مذاکرات از سوی استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، دامادش، با «همتایان ایرانیاش» انجام شده اما نامی از مقامهای ایران نبرد.
به گفته رئیسجمهور آمریکا، مذاکرات «یکشنبه شب انجام شد».
او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره گزارش رسانههای ایرانی در تکذیب انجام مذاکرات نیز گفت «مطمئن نیست رسانههای ایرانی درباره چه چیزی صحبت میکنند».
آقای ترامپ این پیام و اظهارات را ساعاتی قبل از پایان مهلت ۴۸ ساعتهاش به مقامهای ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد.
او بامداد یکشنبه دوم فروردین تهدید کرده بود اگر ایران ظرف «۴۸ ساعت» تنگهٔ هرمز را «بهطور کامل و بدون تهدید» باز نکند، آمریکا نیروگاههای کشور را «نابود» خواهد کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به این تهدید، گفته بود که دست به اقدام متقابل علیه زیرساختهای انرژی در منطقه و داراییهای ایالات متحده خواهد زد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در کابل نوشت: «ترامپ پس از هشدار جدی ایران، از حمله به زیرساختهای انرژی عقب نشست».
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم به نقل از یک «منبع ایرانی» که نام او را فاش نکرد، هرگونه «ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم» با دونالد ترامپ را رد کرده است.
این منبع مدعی شده که تغییر تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای هدف قراردادن نیروگاهها و تأسیسات انرژی آمریکا با نزدیک شدن به پایان زمان ضربالاجل ۴۸ ساعته، بهدلیل «شنیدن» تهدید ایران است که «اهداف ما تمام نیروگاههای غرب آسیا خواهد بود».
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز انجام «مذاکره» میان ایران و آمریکا را رد کرده و به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی»، نوشته است: «ترامپ با معتبرشدن تهدیدات نظامی ایران از حمله به زیرساختهای حیاتی عقبنشینی کرد».
او همچنین «افزایش فشار بازارهای مالی و تهدید اوراق قرضه در داخل آمریکا و غرب» را از دیگر دلایل این تغییر تصمیم عنوان کرده است.
این «مقام ارشد امنیتی» در عین حال افزوده که «مذاکرهای در جریان نبوده و نیست و با این نحوه از جنگ روانی نه تنگه هرمز به شرایط به ماقبل جنگ بازمیگردد و نه آرامش به بازارهای انرژی».
ترامپ: ایران و آمریکا در نکات عمدهای با هم «توافق» دارند
رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه همچنین در گفتوگو با خبرنگاران در پالم بیچ فلوریدا گفت این ایرانیها بودند که برای مذاکره تماس گرفتند و نه او.
ترامپ افزود: «قرار بود بزرگترین نیروگاههای تولید برق آنها را با یک ضربه تمام کنیم. فرو میریختند. برای همین آنها تماس گرفتند. من تماس نگرفتم. آنها تماس گرفتند و میخواهند توافق کنند».
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که استیو ویتکاف با یک «مقام بلندپایه» در ایران صحبت کرده است.
وقتی خبرنگاری از او پرسید این مقام چه کسی بود، حاضر نشد نام او را اعلام کند ولی گفت که این مقام، رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، نبوده است.
ترامپ اظهار داشت که ایالات متحده نمیخواهد آنها کشته شوند.
او گفت: «ما ردههای رهبری را، ردهٔ یک، ردهٔ دو و تا حدودی ردهٔ سه را از بین بردهایم. اما با کسی روبهرو هستیم که به اعتقاد من، محترمترین و رهبر اصلی است».
رئیسجمهور آمریکا گفت دو طرف در «نکات عمدهای» با هم توافق دارند.
ترامپ گفت مذاکراتی که روز یکشنبه آغاز شده بود، ادامه پیدا خواهد کرد و اگر مذاکرات بهطور سازنده پیش برود، بهزودی به توافقی دست خواهیم یافت.
او در مورد تنگه هرمز گفت که در صورت موفقیت مذاکرات، تنگه «خیلی زود» باز خواهد شد و افزود که این امر بهطور مشترک کنترل میشود، هرچند پاسخ مشخصی درباره اینکه دقیقاً چه کسی این کار را انجام میدهد، نداد.
رئیسجمهور آمریکا گفت: «شاید من. شاید من و آیتالله، هر کسی که آیتالله باشد، هر آیتالله بعدی».
او همچنین تصریح کرد که ایران پذیرفته است بمب اتمی نداشته باشد.
ترامپ گفت: «ما دنبال هیچ نوع غنیسازی نیستیم، اما همچنین اورانیوم غنیشده [ایران] را هم میخواهیم. اگر این اتفاق بیفتد، این یک شروع عالی برای ایران خواهد بود تا دوباره خودش را بازسازی کند».
رئیسجمهور آمریکا در مورد اینکه چطور این اورانیوم غنیشده را به دست خواهد آورد، گفت: «خیلی ساده است. اگر توافق کنیم، خودمان میرویم و آن را بر میداریم».
او تصریح کرد: ما چیزی را میخواهیم که من به آن «گردوغبار هستهای» میگویم و فکر میکنم آن را به دست خواهیم آورد. ما بر سر آن توافق کردهایم».
در مورد اینکه آیا اسرائیل هم توافق آتشبس احتمالی او با ایران را خواهد پذیرفت، ترامپ گفت: «فکر میکنم بله. فکر میکنم اسرائیل از آنچه ما بهدست میآوریم راضی خواهد بود. خیلی راضی خواهد بود».
تکذیب مقامهای ایرانی
ساعاتی پس از اظهارات رئیسجمهور آمریکا، مقامهای ایران شامل سخنگوی وزارت خارجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تکذیب کردند که گفتوگویی میان دو کشور برقرار است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: «طی چند روز گذشته پیامهایی از طریق برخی کشورهای دوست مبنی بر تقاضای آمریکا برای مذاکره جهت پایان جنگ واصل شد که به نحو مقتضی و طبق مواضع اصولی کشور به آنها پاسخ داده شد».
به گفتهٔ او، «در این پاسخها هشدارهای لازم دربارهٔ پیامدهای وخیم هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی ایران داده شد و تأکید گردید هرگونه اقدام علیه زیرساختهای انرژی ایران با واکنش قاطع، فوری و مؤثر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد».
بقائی در ادامه «هرگونه مذاکره و گفتوگو با آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته» دربارهٔ جنگ را رد کرد و گفت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگهٔ هرمز و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است».
ایران پیشتر خواستار پایان فوری جنگ، تخلیه پایگاههای آمریکا در منطقه، اخذ تضمین معتبر برای عدم تکرار جنگ و همچنین پرداخت غرامت ویرانیهای ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با تهران شده بود. جمهوری اسلامی تهدید کرده که در غیر اینصورت، نه تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و نه جنگ پایان مییابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز که سایت «اکسیوس» گفته بود آمریکا برای مذاکره دربارهٔ جنگ با او در تماس است، این گزارش را جعلی خواند و گفت که «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند».
محمدباقر قالیباف در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت: «هیچ مذاکرهای با آمریکا انجام نشده است. فیکنیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است» که به ادعای او «آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند».
او در ادامه ادعا کرده که «همه مسئولین تا رسیدن به این هدف، پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند».