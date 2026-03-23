محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها درباره تماس آمریکا با او برای مذاکره در خصوص جنگ جاری را «جعلی» خواند و تأکید کرد که هیچ مذاکره‌ای میان تهران و واشینگتن انجام نشده است. او در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت کسانی که چنین خبرهایی منتشر می‌کنند، قصد دارند بازارهای مالی و نفتی را دستکاری کنند و افزود که مسئولان ایران تا تحقق به گفته او، «تنبیه کامل متجاوزان» پشت سر رهبر و مردم ایستاده‌اند. در همین زمینه، ارزیابی مصطفی دانشگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، را جویا شدیم.