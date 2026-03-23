«تماس ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ»؛ در گفتوگو با مصطفی دانشگر
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارشها درباره تماس آمریکا با او برای مذاکره در خصوص جنگ جاری را «جعلی» خواند و تأکید کرد که هیچ مذاکرهای میان تهران و واشینگتن انجام نشده است. او در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت کسانی که چنین خبرهایی منتشر میکنند، قصد دارند بازارهای مالی و نفتی را دستکاری کنند و افزود که مسئولان ایران تا تحقق به گفته او، «تنبیه کامل متجاوزان» پشت سر رهبر و مردم ایستادهاند. در همین زمینه، ارزیابی مصطفی دانشگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، را جویا شدیم.
