تهدید تجاری ترامپ علیه ۸ کشور اروپایی بر سر مالکیت گرینلند

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه ۲۷ دی اعلام کرد که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی اعمال خواهد کرد.

آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که از اول فوریه، تعرفه‌های وارداتی کالا از دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، هلند، فنلاند و بریتانیا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این رقم از اول ژوئن به ۲۵ درصد خواهد رسید. او تأکید کرد این تعرفه‌ها تا زمانی که آمریکا اجازه خرید گرینلند را به دست نیاورد، ادامه خواهد داشت.

گرینلند، سرزمینی خودگردان در چارچوب پادشاهی دانمارک، بارها از سوی مقام‌های کپنهاگ و دولت محلی آن اعلام کرده که «برای فروش نیست». با این حال، آقای ترامپ گفته است که این جزیره به دلیل موقعیت راهبردی در منطقه شمالگان و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است.





این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است. بریتانیا اعلام کرد اعمال تعرفه علیه متحدان ناتو «کاملاً نادرست» است و اتحادیه اروپا نیز با دانمارک و گرینلند اعلام همبستگی کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که چنین اقداماتی روابط اروپا و آمریکا را تضعیف کرده و می‌تواند به «چرخه‌ای خطرناک از تنش» منجر شود.

یک گزینه برای کاهش تنش میان آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند، راه‌اندازی مأموریتی ناتو‌محور با عنوان «نگهبان شمالگان» است. این طرح که در نشست ۸ ژانویه سفیران ناتو مطرح شد، با حمایت برخی کشورهای اروپایی روبه‌رو شده، اما ناتو آن را فعلاً «زودهنگام» می‌داند. هدف این ایده، تقویت نقش ناتو در منطقه قطب شمال، مهار نگرانی‌های امنیتی آمریکا و کاستن از فشار واشینگتن برای در اختیار گرفتن گرینلند عنوان شده است.

در همین حال، چند کشور اروپایی از جمله نروژ، سوئد، فرانسه و آلمان نیز تأکید کرده‌اند که تعرفه‌ها نباید ابزاری برای فشار در موضوع گرینلند باشد. قبرس، که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از برگزاری نشست اضطراری سفیران ۲۷ کشور عضو خبر داده است.

هم‌زمان، دیوان عالی آمریکا در حال بررسی حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های گسترده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاست تجاری آمریکا و اقتصاد جهانی داشته باشد.