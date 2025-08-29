ترکیه ضمن قطع روابط اقتصادی با اسرائیل، آسمان خود را روی هواپیماهای اسرائیلی بست

وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که این کشور در اعتراض به جنگ غزه، حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بسته است.

هاکان فیدان روز جمعه هفتم شهریور در یک نشست فوق‌العاده پارلمان ترکیه گفت: «ما روابط تجاری خود را با اسرائیل به طور کامل قطع کرده‌ایم. اجازه نمی‌دهیم کشتی‌های ترکیه به بنادر اسرائیلی بروند و اجازه ورود هواپیماهای اسرائیلی به حریم هوایی خود را هم نمی‌دهیم».

اسرائیل هنوز به این تصمیم واکنشی نشان نداده است.

ترکیه در ماه مه پارسال روابط مستقیم تجاری با اسرائیل را قطع کرده بود و خواستار آتش‌بس دائمی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. حجم تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۲۳ به هفت میلیارد دلار رسیده بود.

رسانه‌های ترکیه هفته گذشته گزارش دادند که ممنوعیت تردد دریایی مرتبط با اسرائیل اعمال شده، هرچند هیچ بیانیه رسمی صادر نشده است. بر اساس گزارش‌ها، کشتی‌های اسرائیلی از پهلوگیری در بنادر ترکیه منع شده‌اند و کشتی‌های تحت پرچم ترکیه نیز اجازه ورود به بنادر اسرائیلی را ندارند.

هاکان فیدان در سخنرانی خود همچنین اسرائیل را به ارتکاب «جنایات» در غزه متهم کرد و آن‌ را «یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ بشریت» خواند.

او گفت: «اسرائیل طی دو سال گذشته در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و ارزش‌های اساسی انسانی را در برابر چشم جهانیان نادیده گرفته است».

آنکارا یکی از منتقدان جدی حملات اسرائیل به غزه است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» توصیف کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را با هیتلر مقایسه کرده است.

مقامات آنکارا همچنین پاییز پارسال به هواپیمای حامل اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، اجازه ورود به حریم هوایی ترکیه برای سفر به کنفرانس تغییرات آب‌و‌هوایی کوپ ۲۹ سازمان ملل در جمهوری آذربایجان را ندادند.

آقای اردوغان مدتی بعد تأیید کرد که به دلیل مخالفت ترکیه با جنگ غزه، هواپیمای حامل رئیس‌جمهور اسرائیل از پرواز بر فراز ترکیه منع شده است.

او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این موضوع گفت: «ما به عنوان ترکیه باید در برخی مسائل موضع‌گیری کنیم».

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو روز چهارم شهریور در مصاحبه‌ای گفت که «نسل‌کشی» ارامنه، آشوری‌ها و ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را به رسمیت می‌شناسد.

او که در مصاحبه‌ با پاتریک بت‌دیوید، بازرگان، نویسنده و پادکستر آمریکایی، شرکت کرده بود، وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا هیچ نخست‌وزیر اسرائیلی تاکنون این نسل‌کشی را به رسمیت نشناخته است، در اظهارنظری غافلگیرکننده پاسخ داد: «من همین الان این کار را کردم. بفرمایید».

ترکیه یک روز بعد این اظهار نظر را محکوم کرد.