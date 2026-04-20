افزایش استفاده سیاسی از مجازات اعدام در گفتوگو با محمود امیریمقدم
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر دیگر در ۳۱ فروردین، به اتهام «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» خبر داد. بنا بر اعلام خبرگزاری قوه قضاییه محمد معصومشاهی و حامد ولیدی دو نفری هستند که اعدام شدهاند و سازمان مجاهدین خلق این دو را از اعضای خود معرفی کرده است. محمود امیریمقدم رییس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیوفردا میگوید جمهوری اسلامی همواره از اعدام برای ایجاد ترس استفاده کرده اما معمولا بیشترین تعداد اعدامها مربوط به متهمان غیرسیاسی و امنیتی بوده است. به گفته آقای امیریمقدم این روزها اما شکل استفاده از این ابزار ایجاد رعب توسط جمهوری اسلامی تغییر کرده و تعداد بیشتری از متهمان سیاسی و امنیتی اعدام میشوند.
فروردین ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
فروردین ۳۱, ۱۴۰۵
بهروز فراهانی: کارگران ایران در حال ورود به دوره فلاکت هستند
-
فروردین ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
فروردین ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
موضع حزب دمکرات کردستان درباره حملات ایران به کمپهایش چیست؟