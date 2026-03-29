امارات ویزای اقامت «بسیاری» از ایرانیان مقیم این کشور را لغو کرد

در پی حملات مکرر سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، این کشور ویزای اقامت «بسیاری» از ایرانیان مقیم امارات را در حالی که در خارج از این کشور به سر می‌بردند لغو کرده است.

حتی بعضی از دارندگان ایرانیِ «ویزای طلایی» امارات متحده عربی هم از اثرات این تصمیم رسمی دولت برکنار نمانده و با لغو اقامت خود روبه‌رو شده‌اند.

امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس از همان ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات تلافی‌جویانه سپاه پاسداران قرار گرفتند. در این میان، تنها امارات بنا بر گزارش‌ها تاکنون هدف بیش از دو هزار حمله موشکی و پهپادی ایران بوده است.

یک منبع رادیوفردا روز شنبه هشتم فروردین تأیید کرد که شماری از ایرانیانی که هم‌اکنون خارج از امارات هستند، با چنین اقدامی مواجه شده و از امکان بازگشت به این کشور محروم شده‌اند.

امارات هنوز بیانیه‌ای رسمی در این باره صادر نکرده است.

لغو اقامت در ابتدا شامل ویزاهای کاری و خانوادگی بوده، اما بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده از ایرانیان مقیم امارات، از روز جمعه، هفتم فروردین، دامنه آن گسترش یافته و صاحبان شرکت‌ها و برخی دارندگان «ویزای طلایی» را نیز که مالکیت املاک داشتند، شامل شده است.

گزارش‌های دیگری حاکی است ایرانیانی که اخیراً از امارات به کشورهایی مانند عمان و ترکیه سفر کرده‌اند، نتوانسته‌اند بازگردند، چون شرکت‌های هواپیمایی از سوار کردن آن‌ها خودداری کرده‌اند.

همزمان خبرهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از این که حتی ایرانیانی هم که در حال حاضر در امارات هستند از این تصمیم مصون نمانده‌اند.

اما هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تأیید نکرده، و منبع رادیوفردا هم می‌گوید لغو اقامت هنوز دست‌کم شامل ایرانیان داخل خاک امارات متحده عربی نشده است.

پیشتر وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دولت امارات مدرسه‌های دولتی ایران در این کشور را تعطیل و معلمان و کادر آن‌ها را اخراج کرده است.

هفته گذشته هم خبرگزاری فرانسه به نقل از سه فرد شاغل در بیمارستانی وابسته به ایران واقع در دوبی خبر داده بود که دولت امارات دستور تعطیلی این مرکز درمانی را صادر کرده است.

به گفته یکی از این منابع که نخواسته است نامش فاش شود، مدیریت بیمارستان ایرانی دوبی که زیر نظر جمعیت هلال احمر ایران فعالیت می‌کند به کارکنان آن اعلام کرده است که دلیل تعطیلی حملات سپاه است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اماراتی که به نامش اشاره نکرد نوشته بود که «بعضی نهادهای دارای ارتباط مستقیم با رژیم ایران و سپاه تعطیل می‌شوند».

پیشتر رئیس اتاق تعاون ایران در روز چهارم فروردین از یک پرواز ویژه برای انتقال ۳۵۰ مسافر ایرانی «جامانده» در دوبی به هرات خبر داده بود.

ایران در پی آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و در اقدامی تلافی‌جویانه، علاوه بر هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس، به برخی اماکن غیرنظامی مانند فرودگاه و چند هتل در دوبی و تأسیسات نفتی و گازی این کشورها نیز حملات موشکی و پهپادی کرده است.

طی این مدت،‌ امارات متحده عربی چند گروه مرتبط با جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را نیز به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.

این در حالی است که روابط حسنه دو کشور همسایه باعث شده بود شمار قابل‌توجهی از شهروندان ایران به‌دلایل کاری یا شخصی در امارات زندگی کنند.

بر اساس منابع غیررسمی، بین ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار ایرانی در امارات، به‌ویژه در دوبی و شارجه، زندگی می‌کنند و ارزش دارایی‌ها و کسب و کار ایرانیان در این کشور حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.