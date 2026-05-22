انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید فعالیتهای هستهای ایران در حال حاضر به «نخستین نگرانی» امارات تبدیل شده است.
انور قرقاش که روز جمعه یکم خرداد در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ سخن میگفت، دربارهٔ برنامه هستهای تهران گفت قبلاً فعالیت هستهای جمهوری اسلامی «دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است.»
او در توضیح تغییر دغدغههای این کشور درباره برنامه هستهای حکومت ایران نیز گفت چرا که امارات به این نتیجه رسیده که حکومت ایران «قادر است از هر سلاحی که در اختیار دارد، استفاده کند».
این اظهارات در شرایط کشمکش جدی بر سر فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی میان تهران و واشینگتن و به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در جریان مذاکرات میان دو کشور بیان میشود.
این مقام سیاسی همچنین درباره مذاکرات واشینگتن و تهران گفت: «احتمال رسیدن به توافق ۵۰-۵۰ است. نگرانی من این است که ایرانیها همیشه بیش از حد مذاکره میکنند.»
قرقاش گفت: «این چیز تازهای نیست. آنها در طول سالها بهدلیل تمایل به بیشبرآورد کردن کارتهای خود، فرصتهای زیادی را از دست دادهاند. امیدوارم این بار چنین کاری نکنند.»
مشاور رئیس امارات متحده عربی در مورد احتمال در گرفتن دور دیگری از جنگ میان آمریکا و ایران نیز گفت این وضعیت را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.
با این حال، او تأکید کرد که مذاکراتی که صرفاً با هدف دستیابی به آتشبس انجام شود، اگر نتواند مسائل ریشهای را حل کند، خطر فراهم کردن زمینه برای درگیریهای آینده را در پی خواهد داشت.
او افزود: «این چیزی نیست که ما بهدنبال آن هستیم.»
قرقاش در ادامه اظهاراتش در این نشست، بهنمایندگی از ابوظبی، از اروپاییها خواست موضوع تنگه هرمز را نه مشکلی دوردست، بلکه مسئلهای مرتبط با انرژی و تجارت خود بدانند.
او در عین حال تأکید کرد که هرگونه کنترل بر تنگه هرمز «سابقهای خطرناک» ایجاد میکند و مدعی شد این موضوع در دست ایران «سیاسی خواهد شد».
اظهارات قرقاش یک روز پس از آن مطرح شد که اقدام نهاد تازهتأسیس حکومت ایران در انتشار یک نقشه برای کنترل تنگه هرمز که «آبهای سرزمینی امارات» را هم شامل میشود، واکنش تند این کشور را بهدنبال داشت.
انور قرقاش شامگاه پنجشنبه در شبکهٔ ایکس نوشت: «رژیم ایران قصد دارد شکست آشکار نظامیاش را با تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا نقض حاکمیت دریایی امارات متحده توجیه کند؛ اقدامی که خیالی واهی بیش نیست».
کارشناسان دریانوردی میگویند طرح جدید ایران برای دریافت تعرفۀ عبور در تنگۀ هرمز، از اساس غیر قانونی است.
طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ قانون دریا، نمیتوان کشتیهایی که «صرفاً قصد عبور مسالمتآمیز از آبهای سرزمینی کشورها را دارند» را مشمول دریافت تعرفه کرد. در عین حال، این منشور، که ایران با وجود امضا کردن، هرگز تصویبش نکرده، در بندی دیگر میگوید میتوان از این کشتیها در قبال «ارائۀ سرویسهای ویژه» پول گرفت.
به نظر میرسد تهران با استناد به این بند، دریافت تعرفه در قبال «تسهیل عبور کشتیها به عنوان یک سرویس ویژه» را موجه میداند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه هشدار داد اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران غیرممکن خواهد شد.
ایران در طول جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، بارها امارات را هدف قرار داده و به زیرساختهای غیرنظامی و مناطق نزدیک به تأسیسات نظامی آمریکا که در این کشور خلیج فارس مستقر هستند، حمله کرده است.
مقامهای اماراتی گفتهاند حملات پهپادی و موشکی ایران به تأسیسات آبشیرینکن، مراکز انرژی و مناطق اطراف دوبی و ابوظبی اصابت کرده است.