بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی سوار بر قایق‌های کوچک از کانال مانش به قصد اعلام پناهندگی در بریتانیا توافقی سه‌ساله امضا کردند.

به موجب این توافق، فرانسه شهروندان ۱۰ کشور را که سعی می‌کنند از این آبراهه عبور کرده و خود را به بریتانیا برسانند، بازداشت می‌کند و به یک «اردوگاه اخراج» می‌فرستد. نام ایران نیز در میان این ۱۰ کشور است.

علاوه بر ایران، شهروندان اریتره، سودان، افغانستان، سومالی، اتیوپی، عراق، سوریه، ویتنام و یمن نیز، پس از فرستاده شدن به اردوگاه اخراج، یا به کشور خود بازگردانده می‌شوند یا در صورت وجود خطر برای آن‌ها به کشور اروپایی که از آن عبور کرده‌اند، پس فرستاده خواهند شد.

به‌گفتهٔ وزارت خارجه بریتانیا، شهروندان این ۱۰ کشور در سال گذشته بیشترین تعداد مهاجرانی را تشکیل می‌دادند که تلاش کرده‌اند با قایق از مانش عبور کنند.

اردوگاه اخراج که شَبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت به همراه همتای فرانسوی خود از آن بازدید کرد، در شهر بندری دانکِرک در شمال فرانسه واقع است.

بر اساس این پیمان جدید که خبر آن به‌طور رسمی روز پنج‌شنبه اعلام شد، فرانسه همچنین متعهد شده است که بیش از ۵۰ درصد بر تعداد نیروهای خود در سواحل این کشور بیفزاید. تعداد این نیروها تا سال ۲۰۲۹ قرار است به ۱۴۰۰ نفر برسد.

بریتانیا نیز در مقابل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار بودجهٔ این اقدامات جدید را تأمین خواهد کرد که، به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک‌چهارمِ آن مشروط خواهد بود.

این توافق پس از آن به امضا رسید که دولت بریتانیا به مدت چند ماه فرانسه را متهم می‌کرد برای جلوگیری از عزیمت مهاجران از سواحل خود تلاش کافی نمی‌کند.

دولت کی‌یر استارمر در بریتانیا که از تابستان سال ۱۴۰۳ بر سر کار است از همان ابتدا زیر فشار بوده تا عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش را متوقف کند؛ مسیر خطرناکی که سالانه هزاران نفر از آن خود را به بریتانیا می‌رسانند.

در تلاش برای رسیدن به این هدف، دولت استارمر در آبان‌ماه سال گذشته مقرر کرد افرادی که در این کشور به‌طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند، باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند؛ این مدت در ابتدا پنج سال بود.

برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا می‌شوند نیز این انتظار به ده سال افزایش می‌یابد.

مقام‌های بریتانیایی مدعی‌اند که صدها و شاید حتی هزاران نفر در سال با اجرای پیمان جدید دو کشور بازداشت و به اردوگاه فرستاده شوند.

با این حال، آن طور که روزنامه گاردین نوشته است، از یک سو فرانسه به‌دشواری توانسته این مهاجران را به کشور اروپایی ابتدایی‌شان پس بفرستد، و از سوی دیگر مدافعان حقوق بشر فرستادن این مهاجران به کشورهای در حال جنگ همچون ایران را «زشت و غیرقانونی» خوانده‌اند.