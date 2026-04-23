بیش از یک هزار پناهجوی افغان در اردوگاهی در قطر، پس از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی وزارت خارجۀ آمریکا برای انتقال آن‌ها، با احتمال جابه‌جایی اجباری به کنگو مواجه شده‌اند.

این پناهجویان، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، در گفت‌وگو با رادیو آزادی اعلام کردند که پیش‌تر به آن‌ها گفته شده بود این اردوگاه تا ۳۱ مارس بسته خواهد شد و ساکنان آن به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند، اما با گذشت این مهلت، هیچ برنامۀ مشخصی اعلام نشده است.

بر اساس این گزارش، حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر در این اردوگاه زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها از غیرنظامیانی هستند که طی دو دهه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با این نیروها همکاری کرده‌اند. بیش از نیمی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این افراد پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، از طریق پروازهای تخلیه از این کشور خارج شدند و انتظار داشتند به ایالات متحده آمریکا برده شوند، اما روند رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی آن‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ متوقف شد.

در همین حال، روزنامۀ نیویورک‌تایمز یکم اردیبهشت خبر داد که این پناهجویان با انتخابی دشوار میان بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا انتقال به کشور کنگو در در مرکز آفریقا روبه‌رو هستند.

به نوشتۀ این روزنامه، این گروه شامل مترجمان نیروهای آمریکایی، اعضای پیشین نیروهای ویژۀ افغانستان و اعضای خانوادۀ نظامیان آمریکایی است و بیش از ۴۰۰ کودک نیز در میان آن‌ها حضور دارند.

در این گزارش به نقل از یک کارمند کمک‌رسانی آمریکایی آمده است که این طرح در دست بررسی است و مقام‌های وزارت خارجۀ آمریکا او را در جریان گزینۀ انتقال به کنگو قرار داده‌اند.

با این حال، وزارت خارجۀ آمریکا به‌طور رسمی نام هیچ کشوری را تأیید نکرده و تنها اعلام کرده که بررسی «گزینه‌های اسکان مجدد داوطلبانه» ادامه دارد.

یکی از پناهجویان به رادیو آزادی گفت که ساکنان اردوگاه همچنان نمی‌دانند به کدام کشورها منتقل خواهند شد و مقام‌ها نیز پاسخ روشنی ارائه نمی‌دهند.

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران دموکرات در کنگرۀ آمریکا با انتقاد از این وضعیت، اعلام کرده‌اند که دولت به وعده‌های خود در قبال متحدان افغان عمل نکرده و این موضوع می‌تواند به اعتماد شرکای آیندۀ آمریکا آسیب بزند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شماری از پناهجویان افغان که پیش‌تر از امارات متحدۀ عربی به رواندا منتقل شده‌اند نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند و با وجود وعدۀ انتقال به کشورهای دیگر، ماه‌هاست در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وزارت خارجۀ آمریکا در عین حال اعلام کرده که بازگشت داوطلبانه به افغانستان همچنان یکی از گزینه‌ها است و برای افرادی که این گزینه را بپذیرند، کمک مالی در نظر گرفته شده است، هرچند نگرانی‌ها دربارۀ امنیت این افراد در صورت بازگشت همچنان پابرجا است.

گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد برخی افرادی که در گذشته با نیروهای آمریکایی همکاری کرده‌اند، پس از بازگشت به افغانستان با تهدید، بازداشت و حتی شکنجه مواجه شده‌اند؛ موضوعی که طالبان آن را رد کرده است.

اردوگاه «السیلیه» در قطر پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ برای اسکان موقت افغان‌هایی ایجاد شد که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند و در انتظار انتقال به آمریکا بودند.