روسیه و اوکراین جداگانه اعلام کردند که به مناسبت فرارسیدن عید پاک مسیحیان ارتدوکس آتش‌بسی ۳۲ ساعته را رعایت خواهند کرد.

مسیحیان ارتدوکس در کشورهایی چون روسیه و اوکراین روز ۱۲ آوریل، مطابق با ۲۳ فروردین، را به عنوان عید پاک جشن می‌گیرند.

پیش از انتشار این خبر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در روز پنج‌شنبه، ۲۰ فروردین، گفته بود که «بارها» به مناسبت این عید مهم در تقویم مسیحیان تقاضای آتش‌بس کرده، اما پاسخی از روسیه نگرفته بود.

حال، به گفته زلنسکی، پس از این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نیروهای کشورش دستور توقف جنگ در مدت تعطیلات مذهبی را داده، اوکراین نیز «به همین شکل عمل خواهد کرد».

زلنسکی در همین باره در تلگرام نوشت: «مردم نیاز به عید پاکی بدون تهدید جنگ دارند و همراه با گامی واقعی به سوی صلح، و اکنون روسیه این فرصت را دارد که حتی بعد از عید پاک هم به حمله بازنگردد.»

آتش‌بس بسیار کوتاه مورد توافق دو طرف قرار است ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه، ۲۲ فروردین، آغاز شود و تا پایان روز یک‌شنبه ادامه داشته باشد.

سال گذشته، همزمان با عید پاک، پوتین به طور یک‌جانبه آتش‌بسی ۳۰ ساعته اعلام کرد، اما خیلی زود هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.

در بیش از چهار سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، مسکو تقریبا همیشه پیشنهاد آتش‌بس طولانی‌مدت یا بدون زمان معین را رد و تأکید کرده که برای پایان دادن به این جنگ نیاز به «توافقی جامع» هست.

با این حال دو طرف هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند و به جای آن آتش جنگ هم‌چنان از آنها قربانی می‌گیرد.

در این میان ورود ایالات متحده در کنار اسرائیل به جنگ با ایران هم مزید بر علت شده و به هر چه آهسته‌تر شدن روند تلاش برای صلح انجامیده است.

ایالات متحده و روسیه و اوکراین در سال جاری میلادی سه دور مذاکره در سطح بالا در ابوظبی و ژنو داشته‌اند، با این هدف که شاید برای بزرگ‌ترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم راه حلی پیدا شود، جنگی که تاکنون جان صدها هزار نفر از دو طرف را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

چهارمین دور از این مذاکرات قرار بود در ماه مارس، ماه گذشته میلادی، برگزار شود، اما به دلیل جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران به تعویق افتاد.

به گفته رئیس‌جمهور اوکراین دو پرسش «حیاتی» درباره تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف هنوز پاسخی نگرفته است:‌ اول این که چه کسی به تأمین بودجه تسلیحاتی اوکراین برای بازدارندگی کمک خواهد کرد، و دوم این که متحدان اوکراین به هر گونه تهاجم احتمالی روسیه در آینده چگونه پاسخ خواهند داد؟

رئیس‌جمهور اوکراین این پرسش‌ها را در مصاحبه‌ای مطرح کرد که در آن خبر داده بود دولت دونالد ترامپ ارائه ضمانت‌های امنیتی پس از صلح به این کشور را به واگذار کردن کامل منطقه شرقی دونباس به روسیه منوط کرده است.