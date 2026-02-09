مصوبه روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه کابینۀ امنیتی اسرائیل با هدف افزایش قدرت دولت اسرائیل و شهرکنشینان یهودی در اراضی اشغالی کرانۀ باختری رود اردن، واکنش منفی و تند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و چند کشور مسلمان را برانگیخت.
روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از «نگرانی عمیق» نسبت به تصمیم کابینۀ امنیتی اسرائیل برای افزایش شمار شهرکهای یهودینشین در کرانۀ باختری خبر داد.
استفان دویاریچ با اشاره به این موضوع، خاطرنشان کرد که دبیر کل سازمان ملل متحد، از تصمیم اسرائیل برای اعمال مقررات امنیتی و مدیریتی جدید در مناطق آ و ب سرزمینهای اشغالی «بهشدت ناخشنود است».
آنتونیو گوترش هشدار داده که شرایط کنونی در این مناطق و از جمله تصمیم اخیر کابینه امنیتی اسرائیل، «در حال فرسودن چشمانداز راه حل دو کشوری است».
در همین حال سخنگوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم، با توصیف تصمیم تازۀ اسرائیل بهعنوان «گامی دیگر در مسیری اشتباه» گفت: «اتحادیه اروپا تصمیم کابینۀ امنیتی اسرائیل برای افزایش کنترل بر کرانۀ باختری را محکوم میکند».
همزمان وزرای خارجۀ چندین کشور مسلمان از جمله اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، اندونزی، قطر و مصر هم با صدور بیانیهای مشترک و مفصل، بهتندی تصمیم جدید اسرائیل را محکوم کرده و ضمن هشدار نسبت به «انضمام غیر قانونی سرزمینهای اشغالی و سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل»، آن را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و مایۀ تضعیف راه حل دو کشوری» خواندند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین با اشاره به تناقض آشکار این تصمیم اسرائیل با قطعنامۀ ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که هرگونه اقدام اسرائیل برای تغییر ترکیب جمعیتی، ساختاری و وضعیتی اراضی فلسطینی از جمله بیتالمقدس شرقی را که پس از سال ۱۹۶۷ اشغال شدهاند ممنوع میکند، بر ضرورت پایان اشغال این سرزمینها تأکید کردهاند.
به گزارش رسانههای اسرائیل، تصمیمات جدید کابینه امنیتی این کشور، از جمله شامل بیاعتبار کردن قوانین قبلی، مبنی بر منع شهرکنشینان یهودی از خرید زمین در کرانۀ باختری است. همچنین ساز و کار جدید، تماس مستقیم شهرکنشینان علاقهمند به خرید زمین در این اراضی، با مالکان را تسهیل میکند.
بر اساس بخشی دیگر از این تصمیمات تازه، تأیید پروژههای ساختمانی جدید شهرکنشینان در هبرون یا الخلیل، انحصاراً با مقامات اسرائیلی خواهد بود. تاکنون صدور مجوز این قبیل ساختوسازها، به موافقت شهرداری الخلیل که تحت کنترل تشکیلات فلسطینی است هم منوط بوده است.
اسرائیل بهشکل مداوم و پیوسته در حال توسعۀ شهرکهای یهودینشین در کرانه غربی رود اردن و بیتالمقدس یا اورشلیم شرقی است؛ سرزمینهایی که در سال ۱۹۶۷ اشغال شدند و فلسطینیها آنها را بخشی از کشور آیندۀ خود میدانند.
دولت دست راستی اسرائیل، با این استدلال که یک کشور فلسطینی، وجود اسرائیل را تهدید خواهد کرد، چارچوب راهحل دو کشوری را رد میکند.
در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار شهرکنشین یهودی در میان سه میلیون فلسطینی در این مناطق سکونت دارند.