سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی زمینلرزههای ویرانگر هفته گذشته در ونزوئلا، ۱۰ هزار کیسه حمل اجساد برای این کشور تأمین خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته مقامهای این سازمان، نشانه نگرانی از افزایش قابل توجه شمار قربانیان است.
بر اساس تازهترین آمار رسمی، شمار جانباختگان دو زمینلرزه پیاپی در ونزوئلا به دستکم هزار و ۷۱۹ نفر رسیده و بیش از پنج هزار نفر نیز زخمی شدهاند. مقامها میگویند دهها هزار نفر همچنان مفقود هستند و با گذشت پنج روز از وقوع این زمینلرزهها، امیدها برای یافتن بازماندگان در زیر آوار رو به کاهش است.
دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر چهارشنبهشب گذشته ایالت ساحلی لا گوایرا را لرزاند و محلههای گستردهای را با خاک یکسان کرد. این زمینلرزهها که در کلمبیا نیز احساس شدند، از بدترین فجایع لرزهای ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته توصیف شدهاند.
جیانلوکا رامپولا دل تیندارو، هماهنگکننده سازمان ملل در ونزوئلا، روز دوشنبه در یک نشست خبری مجازی گفت سازمان ملل درباره آمار نهایی قربانیان گمانهزنی نمیکند، اما شواهد نشان میدهد که شمار کشتهشدگان «قطعاً بالاتر» از آمار فعلی خواهد بود. او افزود: «ما در حال تهیه ۱۰ هزار کیسه حمل اجساد هستیم؛ این برآوردی تلخ است و واقعاً امیدواریم شمار قربانیان کمتر از این باشد.»
در بندر لا گوایرا، که یکی از مناطق اصلی آسیبدیده است، یک انبار بندری به سردخانه موقت تبدیل شده و صدها جسد در کیسههای سفید و سیاه یا تابوتها در انتظار شناسایی نگهداری میشوند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دهها نفر از بستگان قربانیان بیرون این محل منتظر خبری از اعضای خانواده خود هستند.
در همین حال، ارتش آمریکا اعلام کرد که تفنگداران دریایی این کشور تعمیر یکی از دو بندر اصلی ونزوئلا را تکمیل کردهاند تا ارسال کمکهای بشردوستانه و تجهیزات امدادی تسهیل شود. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، بندر لا گوایرا اکنون عملیاتی شده و یک ناو آمریکایی در حال انتقال کمکهای ضروری از طریق این بندر است. نیروهای هوایی آمریکا نیز در بازگشایی فرودگاه بینالمللی سیمون بولیوار در نزدیکی کاراکاس کمک میکنند؛ فرودگاهی که روز شنبه بهطور محدود برای پروازهای باری و امدادی بازگشایی شد.
با وجود کاهش امیدها برای نجات بازماندگان، مقامها روز دوشنبه اعلام کردند یک جوان ۲۱ ساله به نام آرون لوی در شهر تناگوارنا از زیر آوار نجات یافته است.
سازمان ملل میگوید ۲۷ کشور بیش از ۴۰ تیم جستوجو و نجات، بیش از دو هزار نیروی امدادی و بیش از ۱۶۰ سگ زندهیاب به ونزوئلا اعزام کردهاند. به گفته هماهنگکننده سازمان ملل، این گروهها روز یکشنبه، چهارمین روز پس از فاجعه، موفق شدند هفت نفر را زنده از زیر آوار بیرون بکشند.
در کنار عملیات امداد و نجات، در برخی مناطق نیز گزارشهایی از غارت داروخانهها، فروشگاهها و کسبوکارها منتشر شده است.
دولت ونزوئلا اعلام کرده است اردوگاههای موقت برای بیخانمانشدگان برپا میشود. سازمان بینالمللی مهاجرت نیز برآورد کرده است که با توجه به گستره ویرانیها و جمعیت مناطق آسیبدیده، تا ۶ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر ممکن است به سرپناه، آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی و اقلام ضروری نیاز داشته باشند.
ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد کمکهای خود به ونزوئلا را از ۱۵۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار افزایش میدهد. این در حالی است که امدادگران میگویند همچنان دسترسی به بسیاری از مناطق ویرانشده دشوار است و پسلرزهای به بزرگی ۴.۶ ریشتر نیز روز دوشنبه نگرانیها درباره فرو ریختن ساختمانهای آسیبدیده را افزایش داده است.